Afrika Birliği Komiseri Muchanga: Türk yatırımcılar için büyük fırsatlar var

Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Sanayi ve Madencilikten Sorumlu Komiseri Muchanga, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Komorlar Birliği İletişim Telekomünikasyon Bakanı Kamalidini Souef'le yaptığı ortak basın toplantısında, "Türkiye Afrika İş ve Ekonomi Forumu"nun önemine değindi.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen forumun yeni ortaklılar kurmayı ve birlikteliği derinleştirmeyi amaçladığını ifade eden Muchanga, "Forum, Afrika'daki barış ve istikrarın desteklenmesi ve Türkiye-Afrika birlikteliğinin bir göstergesi." diye konuştu.

Forumda ele alınan başlıkları aktaran Muchanga, enerjiden genç girişimciliğe, bankacılıktan lojistiğe farklı alanlarda yapılacak ortaklıkların tartışıldığını belirtti.

Afrika serbest ticaret bölgesinin Türk yatırımcılar için çok büyük fırsatlar sunduğuna vurgu yapan Muchanga, "Ürün ve hizmetlerin ithalat ve ihracatının artması için Afrika'da gerekli finans enstrümanlarının kurulması lazım. Türk ve Afrika şirketleri arasında ortaklıklar kurulmalı." dedi.

- "ANAHTAR ALANLARDA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMELİYİZ"

Komorlar Birliği Telekomünikasyon Bakanı Kamalidini Souef ise "Afrika'da karar verici konumundaki yetkililer burada buluştu ve daha önce de söylendiği gibi öncelikli alanlarda çalışma yapacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında yapılan birçok anlaşma olduğunu anlatan Souef, bunun yeterli olmadığına dikkati çekti.

Souef, ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve muhafaza edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Lojistik, dijital dönüşüm ve telekomünikasyon gibi anahtar diyebileceğimiz alanlarda ilişkileri geliştirmeliyiz. Ne mutlu ki yapılan açıklamalarda Türkiye'nin bu alanlarda ciddi potansiyele sahip olduğunu gördük. Afrika ülkeleri ve Türkiye arasındaki zorlukları ortadan kaldırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Afrika kıtasından ekonomi, ticaret ve maliye bakanlarının katılmasının beklendiği, ana teması "Sınamalar ve Fırsatlar: Daha Güçlü Türkiye-Afrika Ekonomik Ortaklıkları" olarak belirlenen forumda enerji, altyapı, tarım ve tarımsal sanayi, sağlık, turizm ve dijital pazarlama sektörleri önceliklendirildi.

İki gün sürecek forumun ilk gününde, "Türkiye ve Afrika Arasında Tarımsal Sanayi Üretimi Konusunda İş Birliği: Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği", "Afrika Dijital Dönüşümü: Afrika Dijital Teknolojiler Ekosistemini Geliştirmek" ve "Sağlık Teknolojisi Değerlendirmesi: Sürdürülebilir Sağlık Sektörü ve Yeni İnovatif Fırsatlar" panelleri ile "Altyapı Yatırımı Fırsatları: Enerji, Telekomünikasyon ve Ulaştırma Ağları", "Yönetişim ve Gıda Güvenliği: Sürdürülebilir Gıda Sistemi Yaratmak" ve "Turizm ve Dijital Pazarlama Teknolojisinin Tanıtımı: Turizm ve Otelcilik Sektörü" G2B oturumları eş zamanlı olarak düzenlendi.

İkinci gününde ise "Türkiye-Afrika Kadın Liderlik Diyaloğu", "Türkiye ve Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) Altında Fırsatlar" ve "Afrika'da Yatırım, Ticaretin Finansmanı ve Türkiye ile Bankacılık İlişkileri" panelleri ile "Serbest Bölgeler ve Fırsatlar" sunumu yapılacak.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı etkinlik boyunca paneller, G2B ve B2B görüşmeleri eş zamanlı gerçekleştirilecek.