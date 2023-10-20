Afrika'yla ticaret son 20 yılda yüzde 800 arttı

'Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda "ticaret diplomasisi yüzyılı" olması adına çalışmalarını sürdüren Ticaret Bakanlığı, dünyanın en uzak köşesindeki ülkelerle dahi ticari ilişkileri geliştirmek için adımlar atıyor. Bu çerçevede Uzak Ülkeler Stratejisi ve İslam Ülkeleri ile İhracatı Geliştirme Stratejisi'nin yanında "Afrika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi" ile kıta ülkeleriyle var olan bağlar, ticari ve ekonomik yönden de geliştirilmeye ve derinleştirilmeye devam ediliyor.

AFRİKA ÜLKELERİ İLE TİCARET HACMİ SON 20 YILDA YÜZDE 800 ARTTI



2003 yılında Afrika ülkeleri ile 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2022 yılında 41 milyar dolara ulaştı. Afrika'ya ihracat geçen yıl 23,6 milyar dolar, bu yıl (ocak-eylül) ise 15,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kuzey Afrika'dan Mısır, Fas, Cezayir ve Libya'ya; Sahra Altı Afrika'dan Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Senegal, Cibuti ve Sudan'a kadar ihracat arttı.

TÜRK MÜTEAHHİTLERİ AFRİKA'DA 85,4 MİLYAR DOLARLIK PROJE ÜSTLENDİ



Enerji, inşaat, tarım, beyaz eşya, gıda, sağlık, eğitim ve altyapıya kadar pek çok sektördeki firmalar Afrika pazarında aktif rol oynarken, Türk müteahhitleri Afrika'da 85,4 milyar dolarlık proje üstlendi.

TİCARET MÜŞAVİRİ SAYISI 31'E YÜKSELDİ



Ticaret müşaviri sayısının 31'e çıkartılmasıyla birlikte Afrika kıtası ile diplomasi, ekonomik ve kültürel yakınlaşmanın hızlanması amaçlanıyor. Bu diyaloglar neticesinde 48 Afrika ülkesi ile ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşması, 5 Afrika ülkesi ile serbest ticaret anlaşması imzalandı. Hızla gelişen ikili ticari ilişkiler ile ihracatta kayda değer artış yaşanan Ruanda, Gabon, Burundi, Burkina Faso, Kongo, Namibya, Tanzanya, Somali, Eritre, Togo, Nijer, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Güney Sudan ve Sierra Leone gibi diğer Afrika ülkelerinde de bu performansın sürdürülmesi hedefleniyor.

Afrika ülkelerine mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik geçtiğimiz sene kamuoyuyla paylaşılan "Uzak Ülkeler Stratejisi"ne Güney Afrika Cumhuriyeti ve Nijerya'nın dahil edildiği eylem planıyla Etiyopya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Libya ve Mısır, 2022-2023 dönemi için belirlenen "hedef ülkeler" arasına eklendi. Kıtada bölgesel ve sektörel bazlı analiz çalışmalar neticesinde Sahra Altı Afrika ülkelerine başta çimento olmak üzere inşaat malzemesi sektörü, makine ve ilaç sektörleri; Kuzey Afrika ülkelerine ise elektrikli makine ve cihazlar ile savunma sanayii sektörleri ihracatta potansiyel olarak değerlendiriliyor.

İHRACATÇILARIN AKTİF BİR ROL ALMALARINI SAĞLAMAK İÇİN ÖZEL DESTEK HİZMETLERİ VERİLİYOR



Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların Afrika pazarında rahat bir hareket kabiliyeti elde etmeleri ve aktif bir rol almalarını sağlamak için kıtaya özel destek hizmetleri veriyor. Bu çerçevede son üç yılda "Marka ve TURQUALITY" desteği ile 56 firma, birim kira desteği ile 31 firma ve tanıtım desteği ile 32 firmaya destek sağlandı. 2023 yılında Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projeleri (UR-GE) çerçevesinde Fas, Cezayir, Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus'ta pazarlama faaliyetleri gerçekleştirildi. 2021 ve 2023 arasında toplam 39 alım heyeti düzenlendi. Bu yıl içinde ayrıca Fas, Etiyopya, Gana, Angola, Kenya, Tanzanya ve Kamerun'a 7 genel ticaret heyeti programı gerçekleştirildi. Yılın geri kalanında ise Nijerya, Mısır, Tunus, Mozambik, Cezayir, Gabon, Moritanya ve Senegal'e olmak üzere 7 genel ticaret heyeti programı daha düzenlenmesi planlanıyor. Bu yıl ayrıca Fas, Mısır, Nijerya, Güney Afrika, Libya, Kenya ve Etiyopya'ya 11 sektörel ticaret heyeti programı gerçekleştirildi. Yılın geri kalanında ise Nijerya'ya yönelik olarak 1 sektörel alım heyeti programı daha planlandı. 2023 yılında 47 fuara milli katılım ve 122 fuara bireysel katılım desteği sağlandı.