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AGİ nasıl hesaplanır? AGİ nedir? 2019 AGİ ücretleri tablosu

AGİ nasıl hesaplanır? AGİ nedir? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2019 AGİ ücretleri tablosu merak ediliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün 3. kez toplanıyor. Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması ve görüşmelerde ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor.

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Bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı başladı. Toplantının hemen ardından AGİ nasıl hesaplanır? AGİ nedir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.  2019 AGİ ücretleri tablosu da yoğun bir şekilde araştrıılıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı. 2020 asgari ücret hakkında tüm detaylar haberimizde.. 
 
AGİ NASIL HESAPLANIR? 
Asgari ücret rakamları her yıl asgari ücret görüşmeleri ile netlik kazanıyor. Buna göre 2019 yılının AGİ rakamları şöyle belirlenmişti;
 

 
2019 AGİ ÜCRETLERİ 
2019 yılı AGİ tutarları 2018'de açıklanmıştı. 
 
Yeni yılda bekarlar için AGİ 191.85 TL
 
Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL
 
Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL
 
Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL
 
Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL
 
Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL
 
Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL
 
Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL
 
Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL
 
Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL
 
Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL
 

 
AGİ NEDİR? 
2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ’nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor (GVK Md. 32).

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