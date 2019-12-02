12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7616
  • 6,3478
  • 270.109
  • 107798
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

AGİ nedir? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nasıl hesaplanır? 2019 AGİ ücretleri tablosu

AGİ nedir? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nasıl hesaplanır? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. 2019 AGİ ücretleri tablosu da merak ediliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını bugün yapacak. İşçiler için heyecanlı bekleyiş başladı. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 2020 asgari ücret zammına dair tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını gerçekleştirecek. Bunun üzerine vatandaşlar AGİ nedir? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nasıl hesaplanır? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. 2019 AGİ ücretleri tablosu da merak konusu oldu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yarın saat 14.00'te ilk toplantısını yapacak. 2020 asgari ücret zammı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. 
 

 
AGİ NEDİR?
2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ’nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor (GVK Md. 32).
 
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NASIL HESAPLANIR? 
Asgari ücret rakamları her yıl asgari ücret görüşmeleri ile netlik kazanıyor. Buna göre 2019 yılının AGİ rakamları şöyle belirlenmişti;
 

 
2019 AGİ ÜCRETLERİ 
2019 yılı AGİ tutarları 2018'de açıklanmıştı. 
 
Yeni yılda bekarlar için AGİ 191.85 TL
 
Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL
 
Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL
 
Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL
 
Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL
 
Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL
 
Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL
 
Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL
 
Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL
 
Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL
 
Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL
 

Şişli´de cipe silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Ekonomide büyüme sürecinin başladığına dair ilk somut işaret geldi'

'Ekonomide büyüme sürecinin başladığına dair ilk somut işaret geldi'

Otomotiv devlerinden işçi kıyımı! Binlercesi işten çıkarılacak

Otomotiv devlerinden işçi kıyımı! Binlercesi işten çıkarılacak

Ekonomide peş peşe sevindiren haberler: İhracat rakamları açıklandı

Ekonomide peş peşe sevindiren haberler: İhracat rakamları açıklandı

Korkutan manzara: Son 10 yılın en düşük doluluk oranı

Korkutan manzara: Son 10 yılın en düşük doluluk oranı

Çarpıcı araştırma: Dişleri fırçalamak kalbi koruyor

Çarpıcı araştırma: Dişleri fırçalamak kalbi koruyor

Türkiye'de ilk kez üretildi! Talebe yetişemiyorlar

Türkiye'de ilk kez üretildi! Talebe yetişemiyorlar

Ünlü piyanist Anjelika Akbar: Türkiye kalbimi besliyor

Ünlü piyanist Anjelika Akbar: Türkiye kalbimi besliyor

Konserveden zehirlenmişlerdi: Ayağa kalkmaları 6 ay da 1 yıl da sürebilir

Konserveden zehirlenmişlerdi: Ayağa kalkmaları 6 ay da 1 yıl da sürebilir
 

POPÜLER HABERLER

İmamoğlu´nun keyfine diyecek yok! Yalandan ´halkçı´ydı şimdi de ´kazcı´ oldu

İmamoğlu´nun keyfine diyecek yok! Yalandan ´halkçı´ydı şimdi de ´kazcı´ oldu

İki katlı iş yerini tropik adaya çevirdi!

İki katlı iş yerini tropik adaya çevirdi!

Tansiyon, şeker ve kalp hastalıklarına iyi geliyor! Kilosu 25 TL

Tansiyon, şeker ve kalp hastalıklarına iyi geliyor! Kilosu 25 TL

Türkiye'de ilk kez üretildi! Talebe yetişemiyorlar

Türkiye'de ilk kez üretildi! Talebe yetişemiyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA