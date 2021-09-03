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Ekonomi

Ağustos ayı enflasyonu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları (TÜFE), Ağustos ayında aylık bazda yüzde 1,12 arttı. Yıllık bazda enflasyon ise yüzde 19,25 oldu.

3 Eylül 2021 Cuma 10:03 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 10:03
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