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Ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 11,1 oldu

Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan artarak yüzde 11,1 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 266 bin kişilik artışla 3 milyon 670 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 266 bin kişi artarak 3 milyon 670 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,5 puan yükselerek yüzde 11,1 oldu.

İşsizlik oranı ağustosta bir önceki aya göre ise 0,3 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 13,2 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,2 puan artarak yüzde 20,8 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 0,6 puan yükselerek yüzde 11,4 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2010-2018 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

          2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   
Ocak      13,6   11,1   9,3    9,7    10,3   11,3   11,1   13     10,8   
Şubat     13,5   10,7   9,6    9,7    10,2   11,2   10,9   12,6   10,6   
Mart      12,8   10,1   9,1    9,4    9,7    10,6   10,1   11,7   10,1   
Nisan     11,3   9,3    8,2    8,7    9      9,6    9,3    10,5   9,6    
Mayıs     10,3   8,9    7,6    8,2    8,8    9,3    9,4    10,2   9,7    
Haziran   9,9    8,7    7,3    8,1    9,1    9,6    10,2   10,2   10,2   
Temmuz    9,9    8,6    7,6    8,6    9,8    9,8    10,7   10,7   10,8   
Ağustos   10,6   8,5    8      9      10,1   10,1   11,3   10,6   11,1   
Eylül     10,6   8,2    8,3    9,2    10,5   10,3   11,3   10,6          
Ekim      10,5   8,4    8,3    9,1    10,4   10,5   11,8   10,3          
Kasım     10,2   8,4    8,6    9,3    10,7   10,5   12,1   10,3          
Aralık    10,6   9      9,3    9,6    10,9   10,8   12,7   10,4          
Yıllık    11,1   9,1    8,4    9      9,9    10,3   10,9   10,9          

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