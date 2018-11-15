Ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 11,1 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 266 bin kişi artarak 3 milyon 670 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,5 puan yükselerek yüzde 11,1 oldu.

İşsizlik oranı ağustosta bir önceki aya göre ise 0,3 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 13,2 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,2 puan artarak yüzde 20,8 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 0,6 puan yükselerek yüzde 11,4 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2010-2018 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ocak 13,6 11,1 9,3 9,7 10,3 11,3 11,1 13 10,8

Şubat 13,5 10,7 9,6 9,7 10,2 11,2 10,9 12,6 10,6

Mart 12,8 10,1 9,1 9,4 9,7 10,6 10,1 11,7 10,1

Nisan 11,3 9,3 8,2 8,7 9 9,6 9,3 10,5 9,6

Mayıs 10,3 8,9 7,6 8,2 8,8 9,3 9,4 10,2 9,7

Haziran 9,9 8,7 7,3 8,1 9,1 9,6 10,2 10,2 10,2

Temmuz 9,9 8,6 7,6 8,6 9,8 9,8 10,7 10,7 10,8

Ağustos 10,6 8,5 8 9 10,1 10,1 11,3 10,6 11,1

Eylül 10,6 8,2 8,3 9,2 10,5 10,3 11,3 10,6

Ekim 10,5 8,4 8,3 9,1 10,4 10,5 11,8 10,3

Kasım 10,2 8,4 8,6 9,3 10,7 10,5 12,1 10,3

Aralık 10,6 9 9,3 9,6 10,9 10,8 12,7 10,4

Yıllık 11,1 9,1 8,4 9 9,9 10,3 10,9 10,9