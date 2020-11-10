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Ekonomi

Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 13,2'ye geriledi

AA10 Kasım 2020 Salı 10:03 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 10:05
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