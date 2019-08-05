Ağustos ayı kira artışı 2019 oranları belli oldu! Ağustos ayı kira artışı ne kadar, hesaplama örneği

Kira sözleşmesi Ağustos ayında yenilenecek olan milyonlarca kiracı ve ev sahibi Ağustos ayı kira artışı 2019 ne kadar oldu? Ağustos kira zammı hesaplama örneği gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Kiracılara yapılacak olan zam oranı her ay Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanıyor. Geçtiğimiz Eylül ayında açıklanan Yeni Ekonomi Paketi'ne göre kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre yapılıyor. Ağustos ayı kira artış oranları da belli oldu.

AĞUSTOS KİRA ARTIŞ ORANI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos 2019 kira artış oranı açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,36 arttıTÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti. Ağustos ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış yapılacak. AĞUSTOS KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ Hesaplama örneği Mevcut kira bedeli: 1000 lira Zam oranı: yüzde 19,91 Zam bedeli: 199,1 lira Zamlı kira bedeli: 1.199,1 lira

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞI NE KADAR OLDU?

2019 Temmuz ayında kiracıların yeni dönem kira bedelleri yüzde 19.88 oranında artış yapıldı.

TEMMUZ KİRA ARTIŞ HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 19,88

Zam bedeli: 198,8 lira

Zamlı kira bedeli: 1.198,8 lira

KİRAYA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?

Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2019 TEFE TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2019 kira zam oranı olarak uygulanır.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir.