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  • Ağustos ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52 arttı!
Ekonomi

Ağustos ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52 arttı!

Bakan Muş: 'Ağustos ihracatı 18,9 milyar dolar olurken en yüksek ağustos rakamına ulaştık. 12 aylık ihracatta da 207,5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdık.'

2 Eylül 2021 Perşembe 11:51 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 11:53
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