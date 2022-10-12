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Ekonomi

Ağustos aynı sanayi üretim rakamları açıklandı

Sanayi üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 1 artış gösterdi.

AA12 Ekim 2022 Çarşamba 10:03 - Güncelleme:
Ağustos aynı sanayi üretim rakamları açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 4,05 artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 12,4, elektrik gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 3,5 azalırken, imalat sanayi sektöründe yüzde 2,2 arttığı görüldü.

- SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ağustosta temmuzda ayına kıyasla yüzde 2,4 artış gösterdi.

Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,8 arttı.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artmasını bekliyordu. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 6,6 artacağı öngörülmüştü.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:


OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık Ortalama
2019-7,6-5-1,8-4,1-1,9-2,9-1,3-3,93,43,94,89-0,5
20207,88,1-1,6-31,4-18,3-0,24,810,3810,411,291,6
202111,4916,5664123,91013,98,98,611,214,417,47
20227,613,39,810,898,82,41




TÜİK verilerine göre, arındırılmamış sanayi üretim endekslerinin yıllık değişim oranları da şöyle:


OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık Ortalama
2019-7,5-5-4,6-1,2-0,1-9,5-0,4-1,74,12,84,110-0,6
20207,611,3-0,9-31,1-30,517,7-0,616,211,39,68,712,32,2
20217,35,720,165,239,423,7-1,5208,95,314,614,416,4
20228,213,39,710,513,38,73,14,05




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