AİHM’den, intibak başvurusuna red

Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu “Benzer olayı daha önce banka promosyonlarında yaşamıştık. Hukuk yolları, AİHM dahil tükenmesine rağmen çözümü hükümetle sağlamıştık. İntibak konusunda da aynı hassasiyetin hükümetçe gösterileceğine inanıyoruz” dedi.