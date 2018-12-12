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AİHM’den, intibak başvurusuna red

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye Emekliler Derneği (TÜE D) üyesi İbrahim Avcı’nın 2000 yılı sonrası emeklilerin intibak talebine ilişkin başvurusunu, ‘yetki alanının dışında kaldığı’ gerekçesiyle reddetti.

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Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu “Benzer olayı daha önce banka promosyonlarında yaşamıştık. Hukuk yolları, AİHM dahil tükenmesine rağmen çözümü hükümetle sağlamıştık. İntibak konusunda da aynı hassasiyetin hükümetçe gösterileceğine inanıyoruz” dedi.

 

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