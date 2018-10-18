Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: İş gücüne katılım oranı en yüksek seviyeye ulaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anfa Fuar Ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "6. Ankara İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri" etkinliğinin açılış programına katıldı.

Buradaki konuşmasında, istihdam fuarı ve kariyer günleri etkinliğinin İŞKUR'un sunduğu önemli çalışmalardan bir tanesi olduğunu belirten Selçuk, Türkiye genelinde geçen yıl 37 istihdam fuarının düzenlendiğini ifade etti.

Türkiye'nin 16 yıllık süreçte genç nüfusu, gelişen ve büyüyen ekonomisiyle uluslararası düzeyde dikkat çeken bir ülke haline geldiğini anlatan Selçuk, "İş ve üretim dengesinin sağlanmasında en önemli unsurun iş gücü olduğunu bilmekteyiz. Piyasa şartlarına uygun olarak dünyadaki değişimleri yakından takip edecek, ortaya çıkan kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. İstihdam alanında temel yaklaşımımızı daha fazla ve daha nitelikli iş imkanı şeklinde belirledik. Bu maksatla istihdam dostu bir büyüme sağlamak önceliğimiz. Nitekim 2017 yılında büyüme açısından ülkemiz için oldukça başarılı geçti. Ekonomimiz 2017'de yüzde 7,4 büyüdü. Bu oran, dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan G20 ülkeleri arasında en yüksek, OECD ülkeleri arasında ise en yüksek ikinci orandır. Ekonomik anlamda yakaladığımız bu başarı, büyümenin sosyal refaha yansımasının temel alanı olarak istihdama olumlu olarak yansıdı." diye konuştu.

"İş gücüne katılım oranımız yüzde 54'e ulaştı"

Selçuk, TÜİK'in bu hafta açıkladığı işsizlik verilerinde, temmuz ayında istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı ayına göre 507 bin kişi arttığını anımsatarak, "İş gücüne katılım oranımız yüzde 54 ile bugüne kadar olan en yüksek seviyeye ulaştı. Yine iş gücümüz temmuzda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 596 bin kişi artarak, 32 milyon 786 bin kişiye ulaştı. Ülkemiz ve aziz milletimiz için mutluluk verici bu tablonun devam etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

"Vatandaşımızın her daim yanındayız"

İstihdamın arttığını, gençlerde ve kadınlarda işsizlik oranının düşüş eğiliminde olduğunu bildiren Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl başlatılan "Çalışma Hayatında Milli Seferberliğin" daha büyük hedeflerle devam ettiğini kaydetti.

Selçuk, ilave istihdama olan desteklerini yeni teşviklerle daha kapsayıcı ve daha güçlü bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayarak, "Ayrıca özel politika gerektiren gruplara ilişkin de birtakım koruyucu düzenlemeleri teşvik kapsamına aldık. İlave istihdamdan yaralanma süresi, her türlü sigortalı için 12 ay iken, gençlerin, kadınların ve engelli vatandaşlarımızın işe alınması durumunda yararlanma süresini 18 aya yükselttik. Bu teşviğimiz 2020 yılına kadar geçerli." bilgisini paylaştı.

İŞKUR'un bu yılın ocak-eylül döneminde özel sektörde 863 bin kişinin istihdamına aracılık ettiğini belirten Selçuk, 2002 yılından itibaren kurumun özel sektörde işe yerleştirdiği kişi sayısının 6,2 milyona ulaştığını vurguladı.

Selçuk, kadınlarda özel sektörde işe yerleştirme oranının temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,2, gençlerde ise yüzde 17 arttığını bildirdi.

Türkiye'nin ana gündem maddelerinden birinin 2019 yılında da istihdam olacağına işaret eden Selçuk, "İşsizliği azaltmak, istihdamı arttırmak, daha çok ve daha nitelikli iş imkanının oluşturulması, bu imkanlara erişimin sağlanması maksadıyla vatandaşımızın her daim yanındayız." dedi.