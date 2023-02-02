Aile destek ödemesinden yararlanan vatandaşlar, 2023 yılında yardım tutarındaki artışın ne kadar olacağını merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Şubat ayı Aile Destek Ödemesinin yatacağı tarih ve 2023 zammı ile ilgili açıklama geldi. Buna göre Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? Aile destek programı 2023 zammı ne kadar? İşte detaylar...

AİLE DESTEK PROGRAMI 2023 ZAMMI NE KADAR?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen Aile Destek Ödemeleri, 2023 yılında zamlı olarak hesaplara yatırılacak.

Bakan Derya Yanık'tan Şubat ayı Aile Destek Ödemesi yatacağı tarih ve zam tutarı ile ilgili açıklama geldi.

Bakan Yanık; Ocak-Şubat dönemi Aile Destek Ödemesi zammı ile ilgili, aylık ortalama 560 bin engelli vatandaşa Evde Bakım Yardımı yapıldığını söyledi ve 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Ödemesi'nin 3.336 TL'den 4.336 TL'ye; SED yardımının ise 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Yanık, " Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 3.644 TL'den 4.853 TL'ye çıkarıldı," dedi.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN ZAMLI YATACAK?



Aile Destek Programı ödemeleri 850-1.250 TL arasında değişen ödeme tutarlarıyla, en fazla 12 ay süreyle gerçekleştiriliyor.

Bakan Yanık; "Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL'ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız" dedi.

Aile Destek Programından yararlananlar, ödemelerin yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. İşte, Şubat 2023 Aile Destek Ödemeleri e-Devlet sorgulama ekranı...

ŞUBAT 2023 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

Aile Destek ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.

e-Devlet "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama" ekranından gerekli tüm bilgileri girerek sorgulama işlemini yapabilir ve ödemenin hesabınıza yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.