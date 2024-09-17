Bakan Göktaş, Osmaniye Valiliğini ziyaret ederek Vali Erdinç Yılmaz ile görüştü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göktaş, Bakanlık olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli hedeflerinden biri olan sosyal devlet politikalarını daha ileri taşımak için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Bu kapsamda 23 yıldır olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insan odaklı sosyal hizmet modellerini ve sosyal politikaları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda 81 ilimizde olduğu gibi Osmaniye'de de pek çok hizmete imza attık. 23 yılda şehrimize yaklaşık 65 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu miktarın 9,5 milyar lirası ise aile ve sosyal hizmetler alanında yapılan yatırımlardan oluşuyor. Bu yatırımlarla sosyal, siyasal ve ekonomik alanda kadınlara destek oluyoruz. Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımız başta olmak üzere 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz."

Bakanlık olarak, kentte 4 sosyal hizmet merkeziyle vatandaşlara destek olduklarını anlatan Göktaş, "Aile Sosyal Destek Programı" kapsamında ASDEP görevlileriyle vatandaşların sosyal, psikolojik ve ekonomik ihtiyaçlarını belirleyip onlara uygun destek hizmetleri sunduklarını aktardı.

- "AİLE EĞİTİM PROGRAMIMIZDAN 320 BİN KİŞİNİN FAYDALANMASINI SAĞLADIK"



Göktaş, bu programla ihtiyaç sahibi ailelere rehberlik etmek ve yaşam kalitelerini artırmak için 2017'den bugüne kadar kentteki 103 bin haneye ulaştıklarını ifade ederek şöyle devam etti:

"Gençlerimizi aile olmaya, yuva kurmaya hazırladığımız Aile Eğitim Programımızdan ise 2013'ten bugüne 320 bin kişinin faydalanmasını sağladık. Osmaniye'deki 9 kadın kooperatiflerimizle kadınların ekonomik hayata katılımlarını destekliyor, girişimci ruhlarını güçlendiriyoruz. Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri ile kadınların ekonomik destekler, teşvikler ve başvuru mekanizmalarına daha iyi alışmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda da 2018'den bu yana 3 bin 400 kadına destek oluyoruz."

Ev tipi bakım modeli kapsamında Osmaniye'deki çalışmalara değinen Göktaş, 3 çocuk evi, 1 çocuk evi sitesiyle kentte 81 çocuğa koruma ve bakım hizmeti sunduklarını söyledi.

Bakan Göktaş, "Sosyal ve Ekonomik Destek" programıyla aile bütünlüğünü koruyarak 1144 çocuğun sağlıklı gelişimine katkıda bulunduklarını da belirtti.

İldeki 7 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ettiklerinin altını çizen Göktaş, engelli ve yaşlıların toplumsal hayata aktif katılımlarını önemsediklerini vurguladı.

Bu amaç doğrultusunda bugün Osmaniye'de 2 bakım ve rehabilitasyon merkezinde 116 engelli vatandaşa hizmet verdiklerine dikkati çeken Göktaş, "Ayrıca 1 huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezimizde 102 büyüğümüze hizmet sunuyoruz." diye konuştu.

Göktaş, engelli vatandaşların aile bütünlüğünü muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasına önem verdiklerini, Osmaniye'de "Evde Bakım Yardımı"ndan 4 bin 900 vatandaşın faydalandığını dile getirdi.

Tüm bu hizmetlerin yanı sıra halen ilde devam eden yatırımların da bulunduğuna işaret eden Göktaş, bu kapsamda merkezde Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi ile Kadirli'de Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapımının sürdüğün bilgisini paylaştı.

Bakan Göktaş, ayrıca Düziçi, Bahçe ve Kadirli'de Sosyal Hizmet Merkezi proje çalışmalarının devam ettiğini, tüm bu çalışmaları da en kısa sürede tamamlayarak Osmaniyeli vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi.

- AİLE VE GENÇLİK FONU'NDAN 3 BİN 963 ÇİFT FAYDALANDI



Aile ve Gençlik Fonu'nun pilot uygulamasını 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçede başlattıklarını hatırlatan Göktaş, şöyle konuştu:

"İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'dan başvuruları aldık. Yakın zamanda da doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta da başvuru almaya başladık. Bu kapsamda bugüne kadar Aile ve Gençlik Fonu'na 12 bin 519 genç çiftimiz başvurdu ve şartları yerine getiren 3 bin 963 çiftimiz krediden faydalandı. Bu rakamlar tabii ki de önümüzdeki süreçlerde artarak devam edecek.



Bugünkü ziyaretimiz vesilesiyle sizlerle bir müjdemizi daha paylaşmak isterim; Aile ve Gençlik Fonu kapsamında çok kıymetli bir adımı hep birlikte atıyoruz. Bu sosyal destek fonu kapsamında bugün itibarıyla Osmaniye'den de başvuruları almaya başlayacağımızı müjdelemek isterim. Diğer taraftan daha fazla gencimizin bu fondan yararlanabilmesi için başvuru şartlarını da ayrıca kolaylaştırdık. Genç çiftlerimizin 2 asgari ücreti aşmama gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2,3 asgari ücrete çıkardık."

Gençlere aile kurma yolunda destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'ndan tüm gençlerin yararlanmasını istediklerini belirterek bu vesileyle yeni uygulamanın tüm gençlere hayırlı olmasını diledi.

Bakanlık olarak, vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için toplumsal eşitliği ve adaleti gözeten bir anlayışla çalıştıklarını anlatan Göktaş, bu anlamda Osmaniye'nin ihtiyaçlarına uygun şekilde hizmetleri daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını söyledi.

Bunun için ne gerekiyorsa yapacaklarını, gerekli adımları da atacaklarını kaydeden Göktaş, "Vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için tüm imkanlarımızı seferber ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş'a, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ile Belediye Başkanı İbrahim Çenet de eşlik etti.

Göktaş, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.