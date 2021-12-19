Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 510 yeni kadın kooperatifi kurulmasına aracılık etti

AA 19 Aralık 2021 Pazar 12:19 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 12:20

Yanık, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kadın kooperatifleri kapsamında farkındalık oluşturmak ve kadınlar için kooperatifleşmeyi teşvik etmek amacıyla 2012'den bu yana çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"810 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantılarıyla toplamda 39 bin kişiye ulaştık. Ayrıca, 510 yeni kadın kooperatifi kurulmasına aracılık ettik. Yürüteceğimiz yeni çalışmalar ve faaliyetlerle kadın girişimciliği ve istihdamını daha da arttırmayı hedefliyoruz."

Kooperatiflerin kadın istihdamı alanında ciddi bir atılım sağlayacağını vurgulayan Yanık, kooperatiflerin bütün dünyada istihdamı arttıran ve ekonomileri büyüten büyük bir etkisi olduğuna işaret etti.

Dünya genelinde etkili bir istihdam mekanizması olan kooperatiflerin Türkiye'de de yaygınlaştığına dikkati çeken Yanık, kadınların kooperatif faaliyetleriyle, kendi işini kurmak için önemli fırsatlar yakaladığını belirtti. Yanık, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programında 'Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi' hedefine yer verildi. Bakanlık olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile iş birliği sağlayarak Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü'nü yürürlüğe koyduk. 81 ilimizde Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları oluşturarak yıllık faaliyet planları hazırlayıp uyguluyoruz. Faaliyet planlarında, atölye çalışmaları ve seminerlere yer verdik, kooperatif ziyaretleri ile bilgi, deneyim paylaşımını ve görüş alışverişlerini sağladık."

Yanık, Üçlü Protokolde yer alan hedefler ve Cumhurbaşkanlığı İcraat Programları kapsamında bölgesel buluşmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, bu buluşmalarla kadın kooperatifleri arasında iletişimi geliştirmeyi, yerel yönetimlerin kadın kooperatiflerinin desteklenmesi konusunda farkındalıklarını arttırmayı ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

- "10 bölgesel buluşma ile 3 binden fazla kişiye ulaştık"

Bakan Yanık, gerçekleştirdikleri 10 bölgesel buluşma ile 3 binden fazla kişiye ulaştıklarını bildirerek, "Ayrıca kadınlara kooperatifçilik konusunda yol gösterecek, rehber niteliğinde broşürler hazırlayarak 81 ilimize dağıttık. Ayrıca, 367 kooperatifi ziyaret ettik, 510 yeni kadın kooperatifi kurulmasına aracılık ettik." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kooperatifçiliğin, eylem planları ve protokollerin ötesinde kanunda yapılan ilave düzenlemelerle de yapısal bir değişiklik ve gelişim fırsatı yakaladığını vurgulayan Yanık, açıklamasında şunlara yer verdi:

"26 Ekim'de yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle, kadın ve engelli kooperatiflerine özel kolaylıklar sağlanarak kuruluş ve faaliyet aşamalarında ödenen tescil ve ilan ücretleri, ticaret odasına ödenen kayıt ücretleri, yıllık ve munzam aidat ödemeleri kaldırılmıştır. Bu muafiyetlerin kadınların başlangıç aşamasında yaşadıkları finansal sorunların çözümüne katkı sağlayacağına ve kadın kooperatiflerinin gelişimini destekleyeceğine inanıyorum."