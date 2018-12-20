Ailelerin hayallerini gerçeğe dönüştürdü: Katılımevim

Katılımevim’in faizsiz ev ve araç sahibi olmak isteyenler için geliştirdiği inovatif ödeme sistemlerine yurt dışının yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. 2018’nin son kura çekilişi İstanbul Hilton Garden Inn’de gerçekleşirken firmanın yöneticileri, çekiliş sonrası sisteme dahil olan katılımcıların bir çoğunun ev ve araba hayalini gerçeğe dönüştürdü. İnternetten de canlı olarak yayınlanan kura çekişinde birçok kişi ev ve araba sahibi oldu.

SERDAR TURHAN; “KATILIMCILARIMIZI EV VE ARABA SAHİBİ YAPTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ”

Yurt dışındaki katılımcıların yanı sıra Türkiye’den de birçok katılımcıyı ev ve araba sahibi yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan; “ Noter huzurunda gerçekleşen kura çekilişine katılımcılarımız yoğun ilgi gösterdi. Kurada Manisa’da vatani görevini ifa eden Mehmetçiğimize araba çıkması bizi çok duygulandırdı. Yine Çin’den Türkiye’ye uçakla seyahat eden katılımcımıza ev çıktı. Bu katılımcımız kendisine ev çıktığını yurt dışı seyahatinde öğrendi. Ayrıca 19 yaşındaki en genç katılımcımızda kurayla araba sahibi oldu. Onların hayallerinin gerçekleşmesi bizleri de ziyadesiyle memnun etti. Konut kredisi kullanmadan ev almak veya taşıt kredisi kullanmadan araç almak isteyenlere özel faizsiz ve katılıma dayalı bir finansman modelini tanıtmak için önümüzdeki dönemde şube sayımızı artıracağız. Bu ay içinde Gaziantep, ardında da Bursa ve Konya şubelerimizi açarak Türkiye’nin her ilinde var olma gayreti içindeyiz. Bizlere güvenen katılımcılarımıza teşekkür ederken, tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşlarımıza da faiz, vade farkı, ek kira yardımı gibi maliyetlere katlanmadanKatılımevi’nin sunduğu modellerle tanıştırmak üzere şubelerimize bekliyoruz” dedi.

FAİZSİZ FİNANSMAN MODELLERİ SUNUYOR

Her bütçeye uygun faizsiz finansman çözümleri sunan Katılımevim, ek maliyetler altına girmeden katılımcılarını konut ve otomobil sahibi yapıyor.

Katılımcılara 10 aydan 240 aya kadar faizsiz taksitlendirme imkanı sağlayan firma, konut ve araç alımlarının yanı sıra tüketicilerin işyeri, arsa ve iş makinesi gibi çeşitli finansman ihtiyaçlarına da çözümler sunuyor.

ŞUBELEŞME TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

İstanbul Ataşehir merkez şube ile birlikte Ümraniye ve Bağcılar şubelerinde faaliyetlerini sürdüren Katılımevim, bu ay içinde de Gaziantep şubesini hizmete sokacak. Hızlı şubeleşme hamlesini sürdüren firma, yakın dönemde ise Pendik, Bursa, Konya, Elazığ ve İzmir şubelerini hayata geçirmeyi planlıyor.