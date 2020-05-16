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Ekonomi

Air Canada, Kovid-19 salgını nedeniyle çalışan sayısını yarı yarıya azaltacak

Kanada'nın en büyük hava yolu şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 20 bin civarında çalışanın işten çıkarılması anlamına gelen iş gücünü yarı yarıya düşürme kararı aldı.

AA16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:16 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:17
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Air Canada’dan yapılan açıklamada, salgının uçuşları yüzde 95 azalttığı ve bu durumun yakın zamanda da normale dönmesinin beklenmediği belirtildi.

Hali hazırda 38 bin çalışanı bulunan şirketin iş gücünün yüzde 50-60 oranında azaltılmasına yönelik küçülme kararı aldığı belirtilen açıklamada, kararın 7 Haziran’dan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Kararın yürürlüğe girmesi durumunda 20 bin civarında çalışan işten çıkarılacak.

Şirket, mart ayında da maliyeti azaltmak için çalışanların yarıya yakınını çıkaracağını açıklamış ancak Kanada hükümetinin, finansal destek yapacağını duyurmasının ardından geri adım atmıştı.

- AİR CANADA'NIN ÜÇ AYLIK ZARARI 1 MİLYAR DOLARI GEÇTİ 

Şirket, geçen yılın ilk üç ayında 345 milyon dolar kar ederken, bu yıl aynı dönemde Kovid-19 önlemleri nedeniyle 1,05 milyar dolar zarar ettiğini duyurdu.

Air Canada, dünyadaki birçok hava yolu şirketi gibi, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından uluslararası tarifeli uçuşlarını durdurmuştu.

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