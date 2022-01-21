İSTANBUL 10°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Ekonomi

Airbus'tan Katar'a kötü haber! İptal edildi

Airbus havacılık şirketi, Katar Havayolları ile olan 50 adet A321neo yolcu uçağı sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

IHA21 Ocak 2022 Cuma 12:41 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 12:41
ABONE OL

Hollanda merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus, A350 yolcu uçağı ile ilgili kalite anlaşmazlıkları devam ederken yeni bir hamlede bulundu. Airbus, Katar Havayollarının siparişi olan 50 adet A321neo yolcu uçağı siparişinin iptal edildiğini açıkladı. Siparişin iptal nedenini ise açıklamayan Airbus, alınan kararın şirket haklarına uygun olduğunu belirtti.

KATAR, AİRBUS'A DAVA AÇMIŞTI

Katar, 2017 yılında Airbus'tan 50 adet A321neo yolcu uçağı sipariş etmiş, Airbus ise uçakların 2022-2027 yılları arasında teslim edilmesini planladığını açıklamıştı. Geçtiğimiz yıl Katar, uçakların yüzey boyasının olması gerekenden daha hızlı bozulduğu gerekçesiyle toplamda 34 Airbus A350 yolcu uçağını havalandırmama kararı almıştı. Airbus ise boya kalitesi ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, Katar'ın konuyu saptırmaya çalıştığını açıklamıştı. Katar, geçtiğimiz senenin aralık ayında Londra Yüksek Mahkemesi'nde Airbus aleyhine dava açarak yasal işlem başlatmıştı.

  • Katar Havayolları
  • Airbus
  • A321neo yolcu uçağı
  • Katar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.