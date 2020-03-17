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Ekonomi

Airbus'tan koronavirüs kararı: İki ülkede üretime ara veriyor

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, koronavirüs ile mücadele kapsamda getirilen kısıtlamalar nedeniyle İspanya ve Fransa'daki fabrikalarında üretime dört gün ara vereceğini bildirdi.

AA17 Mart 2020 Salı 12:08 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 12:08
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Airbus’tan yapılan açıklamada, şirketin, Fransa ve İspanya'daki fabrikalarında üretim ve montaj faaliyetleri bu ülkelerdeki hükümetlerin koronavirüs salgınının yayılmasını yavaşlatmak için dışarıda gezmeyi kısıtlamak gibi yeni önlemleri nedeniyle dört gün boyunca durdurulacağı belirtildi.

Bu ülkelerde Airbus’ın, mümkün olan her alanda evden çalışmayı artırmaya devam edeceğine yer verilen açıklamada, “Bu (4 gün), hijyen, temizlik ve sosyal mesafe koyma konularında sıkı sağlık ve güvenlik tedbirlerinin uygulanması için yeterli zaman sağlarken, yeni çalışma şartları altında faaliyetlerimizin verimliliğini de artıracak." ifadesine yer verildi.

Fransa'nın güneybatısında yer alan Toulouse, Avrupa'nın en büyük havacılık merkezi olarak biliniyor ve Airbus’un en büyük tesislerinin yanı sıra şirketin genel merkezine de ev sahipliği yapıyor.

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