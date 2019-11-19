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AIRSHOW’da hedef 30 milyar dolar ticaret

Türkiye’nin uçuş gösterilerine dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow’un ikincisi, 22-26 Nisan 2020 tarihlerinde yine Antalya’da düzenlenecek.

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Geçen yıl ülkelerarası 15 milyar dolar ticari anlaşma yapılan fuarda, bu kez 30 milyar dolar hedefleniyor. Fuar kapsamında Rus Su-35 savaş uçağı, dev yolcu uçağı A350-1000, AB ülkelerinin ortak üretimi dördüncü nesil savaş uçağı Eurofighter, Antalya semalarında olacak. Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, geçen yıl 120 bin ziyaretçinin katıldığı, ülkeler arası 15 milyar dolarlık ticari anlaşmanın yapıldığı Eurasia Airshow’un ikincisinin, 22-26 Nisan 2020 tarihlerinde yine Antalya Uluslararası Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde düzenleneceğini açıkladı. Eurasia Airshow’a geçen yıl 67 ülkeden 343 firma katıldığını belirten Kurt, ikinci fuara katılacak ülke sayısında 40 artış beklediklerini söyledi. 

YABANCI İLGİSİ VAR

Fuara yabancı firmaların yüksek olduğunu anlatan Hakan Kurt, yine geçen sene 72 ülkeden 112 resmi heyetin katıldığı fuarın ikincisine 80’i aşkın ülkeden 130 resmi heyetin katılımını öngördüklerini kaydetti. Kurt, ilk fuarı ziyaret eden sayısının 120 bin olduğunu, 2020’de ise 200 bin ziyaretçi beklediklerini söyledi.

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