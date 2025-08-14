İSTANBUL 30°C / 24°C
Ekonomi

AJet Ankara'yı İspanya'ya bağlıyor

Yurt dışı uçuş ağını hızla genişleten AJet, uçuş noktalarına İspanya'nın önemli kentleri Barselona ve Madrid'i ekledi.

HABER MERKEZİ14 Ağustos 2025 Perşembe 14:19 - Güncelleme:
AJet Ankara'yı İspanya'ya bağlıyor
AJet, ekim ayında Başkent Ankara'dan Barselona ve Madrid'e direkt seferler başlatıyor. İspanya'nın iki kentine yapılacak seferlerin biletleri 99 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

ANKARA'DAN İSPANYA'YA HAVA KÖPRÜSÜ

Ankara'dan 22 ülkede 29 noktaya sefer yapan AJet, İspanya'nın zengin kültür mirası ve futbol takımlarıyla öne çıkan Barselona ve Madrid kentlerine Başkent'ten direkt sefer başlatan ilk hava yolu oldu. Ankara'dan Madrid'e ilk sefer 23 Ekim 2025'te, Barselona'ya ise 24 Ekim 2025'te yapılacak.

KEREM SARP: BAŞKENTİMİZİ DÜNYAYA BAĞLIYORUZ

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Ankara'dan İspanya'ya seferlerin başlayacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Kerem Sarp, "Ankara'dan iç ve dış hatlarda en fazla noktaya uçan havayolu olarak, iki yeni rotamızı daha hayata geçiriyoruz. Avrupa'dan Kafkaslara, Kuzey Afrika'dan Orta Doğu'ya uzanan geniş ağımızla; Ankara'yı dünyaya bağlıyoruz. Her geçen gün yenilenen ve büyüyen filomuzla, Ankara'dan daha fazla ülkeye uçmak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

AJET HER GÜN ANKARA'DAN İSPANYA'YA UÇACAK

AJet, Ankara'dan Barselona'ya Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi olmak üzere haftanın 4 günü; Madrid'e ise Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftanın 3 günü sefer düzenleyecek. Ankara'dan iki kente yapılacak seferlerin biletleri 109 dolardan, İspanya'dan Ankara'ya yapılacak seferlerin biletleri ise 99 eurodan başlayan fiyatlarla 14 Ağustos 2025'te satışa çıktı.

