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Ekonomi

AJet filosuna 14 adet Airbus A321neo katıyor

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, filosunu genişletme ve gençleştirme yolunda önemli bir anlaşmaya imza attı. AJet, küresel havacılık finansman şirketlerinden Avolon ve Carlyle Aviation Partners ile 14 adet Airbus A321neo uçağı için iş birliği yaptı. Paris Air Show'da imzalanan anlaşmayla yeni nesil uçaklar 2026 yılından itibaren AJet filosuna girmeye başlayacak.

HABER MERKEZİ18 Haziran 2025 Çarşamba 09:15 - Güncelleme:
AJet filosuna 14 adet Airbus A321neo katıyor
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Dünyanın en genç filosuna sahip olma hedefiyle yeni adımlar atan AJet, Paris Air Show'da iki önemli şirket ile anlaşma imzaladı. İmza törenine THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, iki şirketin üst düzey yöneticileri katıldı. Küresel havacılık finansman şirketi Avolon ile 10 adet, Carlyle Aviation Partners ile ise 4 adet olmak üzere kiralanan toplam 14 yeni Airbus A321neo, AJet filosuna katılacak.

Anlaşmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Bolat, "Kısa sürede havacılığın önemli aktörlerinden birine dönüşen ve yüzde yüz iştirakimiz olan AJet'in sürdürülebilir büyüme vizyonu doğrultusunda Avolon ve Carlyle Aviation Partners firmalarıyla imzaladığımız anlaşmalar çerçevesinde önümüzdeki 2 yıl içinde 14 adet fabrika teslim yeni nesil uçağı filomuza katacağız." dedi.

Ahmet Bolat, "AJet'in genç ve çevreci filosunu güçlendirmeye yönelik attığımız bu stratejik adım, hem operasyonel verimliliği artıracak hem de yolcu memnuniyetine katkı sağlayacak. Türk Hava Yolları olarak iştiraklerimizle birlikte daha erişilebilir ve daha rekabetçi bir gelecek inşa etme kararlılığındayız." dedi.

Yeni nesil Airbus A321neo uçakları, AJet'in hem operasyonel performansını hem de çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyecek. Yakıt verimliliği ve düşük emisyon özellikleri sayesinde AJet, daha çevreci bir havayolu modeli sunmayı da sürdürecek.

AİRBUS A321NEO'NUN ÖZELLİKLERİ NELER?

Yolcu Kapasitesi: 244 yolcu

Menzil: 7.400 km.

Yakıt Tüketimi: Yüzde 20 daha az (Önceki modellere kıyasla)

Karbon Salımı: Yüzde 20 daha az

Gürültü Seviyesi: Yüzde 50 daha az

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