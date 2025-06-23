AJet'ten aileler için yaz tatili kampanyası: Çocuklara yurt dışı biletlerinde yüzde 30'a varan indirim

AJet'in 23 Haziran saat 14.00'te başlayan kampanyasında biletler, bir çocukta yüzde 20, iki çocukta her bir çocuk için yüzde 25, üç ve üzeri çocukta ise tüm çocuklar için ayrı ayrı yüzde 30 indirimle satışa çıktı.

Kampanya kapsamında alınan indirimli biletler, 23 Haziran - 30 Eylül 2025 arasında Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İsveç çıkışlı Türkiye varışlı ve Türkiye çıkışlı ve KKTC hariç bu ülkelere varışlı rotalarda geçerli olacak.

YAZ BOYUNCA ÇOCUKLAR İNDİRİMLİ UÇACAK

Basic biletlerde geçerli olan çocuklu ailelere özel indirim kampanyasında ücrete vergi ve harçlar dahil olmayacak. Biletlemeler 23 Haziran- 30 Eylül tarihleri arasında 3 ay boyunca yapılabilecek. Kampanya ile satışa sunulan indirimli biletler; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.