AJet'ten önemli başarı! Oran yüzde 85'e çıktı

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, performanslarını yükseltmeye devam ettiklerini belirtti.

Operasyonel verimliliklerini her geçen gün iyileştirdiklerini kaydeden Yeşilkaya, "AJet olarak bir kez daha Eurocontrol bölgesinin üzerinde bir performansla zamanında kalkış oranımızı Aralık 2024'te yüzde 85'e çıkarmayı başardık. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 73 olan zamanında kalkış performansımız böylece 16,4'lük bir artış gösterdi. 2023 yılına oranla 2024'te zamanında kalkış performansımızı yüzde 14 artırdık. Misafirlerimize daha iyi hizmet vermek için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.