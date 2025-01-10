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Ekonomi

AJet'ten önemli başarı! Oran yüzde 85'e çıktı

AJet, Aralık 2024'te zamanında kalkış oranını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 artırarak yüzde 85 seviyesine ulaştırdı.

AA10 Ocak 2025 Cuma 13:27 - Güncelleme:
AJet'ten önemli başarı! Oran yüzde 85'e çıktı
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AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, performanslarını yükseltmeye devam ettiklerini belirtti.

Operasyonel verimliliklerini her geçen gün iyileştirdiklerini kaydeden Yeşilkaya, "AJet olarak bir kez daha Eurocontrol bölgesinin üzerinde bir performansla zamanında kalkış oranımızı Aralık 2024'te yüzde 85'e çıkarmayı başardık. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 73 olan zamanında kalkış performansımız böylece 16,4'lük bir artış gösterdi. 2023 yılına oranla 2024'te zamanında kalkış performansımızı yüzde 14 artırdık. Misafirlerimize daha iyi hizmet vermek için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

  • AJet
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