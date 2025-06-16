AK Parti, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu

Güler, Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ve Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ile Mecliste basın toplantısı düzenledi.

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu belirten Güler, teklifin 21 maddeden oluştuğunu ifade etti.

Güler, "Türkiye Yüzyılı"nı bir siyasi slogan değil adaletin, kalkınmanın, üretimin ve milli bağımsızlığın her alanda kurumsal güvence altına alındığı bir büyük yürüyüşün adı olarak gördüklerini söyledi.

Ekonomide güçlü yarınları kurmanın, sosyal adaleti tesis etmenin ve kamu hizmetini nitelikli bir şekilde sunmanın ön şartının mali güvenliği ve vergi adaletini tesis etmek olduğunu vurgulayan Güler, "Türkiye'nin vergi sistemini daha hakkaniyetli, daha ölçülü, daha şeffaf ve daha güçlü bir yapıya kavuşturmak üzere kapsamlı bir kanun teklifini hazırlamış bulunuyoruz. Herkesin gücü oranında vergi ödediği, vergiden kaçınmanın değil vergiye güvenin teşvik edildiği, kayıt dışılığın değil dürüst mükellefliğin ödüllendirildiği bir mali sisteme doğru kararlı bir şekilde adımlar atıyoruz." dedi.

Kanun teklifinin sadece bir vergi düzenlemesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkati çeken Güler, teklifin aynı zamanda ekonomik adaletin tesisi, hukuki belirliliğin güçlenmesi ve vergi güvenliğinin artırılması yönünde de yapılmış stratejik, yapısal bir reform olduğunu dile getirdi.

Güler, "Hazırlanan kanun teklifimizde kayıt dışılıkla mücadele edilmesi, vergi adaletinin güçlendirilmesi, indirim ve istisnaların sınırlandırılması ve belli bir ölçülülüğün sağlanması, dolaysız vergilerin vergi gelirleri içindeki payının artırılması, ihtilafların önlenmesi ve hukuki belirliliğin artırılması hedeflerine hizmet etmek üzere ilgili kanunlarda düzenlemeler yapıyoruz." diye konuştu.

Güler, teklifteki değişiklikle, kambiyo, kıymetli maden ve taş işlemlerine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinde düzenlemeler yapıldığını, yetkisiz faaliyetlerle mücadelede idari yaptırımların caydırıcı hale getirildiğini anlattı.

Teklifle, elektronik yoklama sisteminin hukuki geçerliliğinin artırıldığını belirten Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Döviz, kıymetli maden, rafinaj ve benzeri stratejik alanlarda faaliyet gösterecek şirketlere ilişkin izin ve ücret rejimi kanun düzeyinde belirlenmekte, faaliyet bölgelerine göre detaylandırılmaktadır. Gelir İdaresi personeline ödenen fazla çalışma ücretlerinde bir kısım artış yapılarak sahadaki etkinlik desteklenmekte, kayıt dışı ekonomiyle mücadele de güçlendirilmektedir."

Teklifle, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların taşınmaz satışlarının KDV'den istisna tutulduğunu kaydeden Güler, kamu kurumlarının taşınmaz portföyünü daha etkin şekilde yönetilebilir hale getirilmeyi arzuladıklarını söyledi.

Güler, teklifte yer alan ithalatta ÖTV teminat tutarlarının KDV matrahına dahil edilmesi düzenlemesi ile vergi kaybını önlenmeyi ve kayıt dışı ticaretle mücadeleyi amaçlandıklarını bildirdi.

- LPG SEKTÖRÜNDE DÜZENLEME

Teklifle ihracatçı firmalara yeni kolaylıkların da sağlanacağını dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"Organize sanayi bölgelerine tanınan vergi muafiyetleri açıkça sayılarak uygulamada yaşanan belirsizlikler ve ihtilaflar sona erdirilmektedir ve aynı zamanda kanunilik ve açıklık ilkeleri de sağlanmış olmaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'ndeki gelir vergisi ve damga vergisi teşviklerine üst sınır getirilerek bu alanlardaki kamu maliyetinin sürdürülebilirliği de sağlanmaktadır. Teklifte kayıt dışılıkla mücadele kapsamında Petrol Piyasası Kanunu'nda daha önce akaryakıt sektörü için getirilen dağıtıcılar arasındaki akaryakıt ticaretine yönelik sınırlamaya benzer bir şekilde LPG sektöründe faaliyette bulunanlar için de herhangi bir dağıtıcıdan temin edilen LPG'nin başka bir dağıtıcıya satılmasına ilişkin kısıtlama getirilmektedir ve belli bir disiplin sağlanması arzu edilmektedir."

Güler, teklifle kamu görevlilerine yönelik koruyucu giyim yardımı nedeniyle yapılan usul hatalarına ilişkin, geriye dönük mali ve idari takibatlar kaldırılarak Sayıştay uygulamalarıyla oluşan belirsizliğin de giderildiğini söyledi.

AK Parti'nin güçlü devlet, adaletli vergi, sürdürülebilir bütçe ve hakkaniyetli mali sistem hedeflerinden taviz vermeden çalışmalarına devam ettiğini belirten Güler, "Söz konusu düzenlemeler, vergilemede güvenliğin ve öngörülebilirliğin sağlanmasına, kayıt dışılıkla mücadeleye, vergi adaletini güçlendirmeye ve dolaysız vergilerin vergi gelirleri içindeki payının artırılmasına katkı sağlayacaktır. Kanun teklifimizin ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

- "ORTA VADELİ PROGRAM'IMIZDA AÇIKLAMIŞ OLDUĞUMUZ TÜM ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

AK Parti Grup Başkanı Güler, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı.

Orta Doğu'yu büyük bir belirsizliğe ve çatışma ortamına sürükleyecek bu saldırıların yakın zamanda son bulmasını dileyen Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda bölge ülkelerinin liderleriyle görüşmeler yaptığını anımsattı.

Açıklamaların ardından bir gazetecinin, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin Genel Kurulda bilgilendirme yapılıp yapılmayacağını sorması üzerine Güler, yaşananları takip ettiklerini, şu anda böyle bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi.

Teklifle ilgili soru üzerine Güler, teklifin yapısal manada Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışmalarının desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla hazırlandığını bildirdi.

Güler, e-Fatura ve e-Beyanname gibi uygulamaların hayata geçirildiğini hatırlatarak, elektronik altyapı sisteminin güçlendirilmesi konusunda da her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'daki değişikliklere ilişkin soru üzerine Güler, düzenlemelerin Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda yapıldığını söyledi. Abdullah Güler, teklifle bu konuda herhangi bir yeni düzenlemenin getirilmediğini de ifade etti.

Kamu maliyesi ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'daki uygulamaların şeffaf olduğunu belirten Güler, "Orta Vadeli Program'ımızda açıklamış olduğumuz tüm kurallar, vaatler, çalışmalar ciddi şekilde devam ediyor. Piyasaya verilecek güvendir, Orta Vadeli Program'a bağlılığımızdır. Bu konuda herhangi bir sorun yok." değerlendirmesinde bulundu.

Güler, memur maaşlarına ve emekli aylıklarına ara zam yapılıp yapılmayacağına dair soru üzerine, "Her şeyin bir zamanı var. Geçmiş yıllarda olduğu gibi temmuz ayının başında TÜİK verileri ortaya çıkacak. Hem memur zammı hem emekliye verilecek zam ortaya çıktıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey'in başkanlığında geçmiş yıllarda olduğu gibi bir toplantıyla bunlar değerlendirilecektir." diye konuştu.