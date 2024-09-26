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Ekonomi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci'den enflasyon mesajı: Gerçek mücadele yöntemi, üretimi artırmaktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Türkiye'de parasal sıkılaşmanın ardından ekim ayı itibarıyla seferberlik başlatacaklarını belirterek, “Parasal tedbirlerin ekonomi programına dönüşmesi için enflasyonla gerçek mücadele yöntemi, üretimi artırmaktır. Raftaki malı artırmadığınız sürece enflasyonla gerçek anlamda mücadeleyi yapamazsınız ve başaramazsınız” dedi.

DHA26 Eylül 2024 Perşembe 18:04 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci'den enflasyon mesajı: Gerçek mücadele yöntemi, üretimi artırmaktır
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, partisinin 'Türkiye Buluşmaları' kapsamında Zonguldak'ta sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Zeybekci, AK Parti olarak ekonomi yönetiminin almış olduğu tüm tedbirleri sonuna kadar desteklediklerini ifade ederek, "Enflasyonla mücadelede atılması gereken, yapılması gereken ilk müdahaleyi Türkiye olarak, doğru zamanda doğru şekilde yaptık. Enflasyonla mücadelelerde yapılması gereken bu parasal sıkılaşma şu demektir: İnsanlara elindeki parayla ürün veya tüketim talebinde bulunma, o parayı gel finans piyasalarında değerlendir. Onu da cazip hale getirdik. Paranın talebe gitmesini engellemek. Ama şu bir gerçektir ki hiçbir talep yok edilemez. Talep sadece ertelenir. Atılması gereken ilk adım parasal sıkılaşmaydı. Bu adımı, bu tedbiri sonuna kadar destekliyoruz. Ama bu parasal tedbirlerin ekonomi programına dönüşmesi için enflasyonla gerçek mücadele ve tek mücadele yöntemi, üretimi artırmaktır. Arzı artırmaktır. Raftaki malı artırmadığınız sürece enflasyonla gerçek anlamda mücadeleyi yapamazsınız ve başaramazsınız. Bu da Türkiye için bu süreçte hemen derhal bir üretim seferberliği, bir yapısal reformlar seferberliği şeklinde bir süreç başlayacak. Bunu da göreceksiniz" diye konuştu.

"SEFERBERLİK BAŞLATACAĞIZ"

Ekim ayı itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde seferberlik başlatılacağını belirten Zeybekci, "Bugün enflasyon sepetinin en ağırlıklı merkezi gıda enflasyonudur. Sepetin yüzde 26'sı gıdadan oluşuyor. Derhal Türkiye olarak burada çok hızlı sonuç alacağımız yatırımlarla ilgili de bir seferberlik başlatacağız. Şu andaki parasal tedbirlerin arkasından, biz üretimle ilgili bölümleri de eklediğimiz zaman, yatırımlarla ilgili o seferberliği başlattığımız zaman, enflasyonla ilgili çok kalıcı sonuçları hızlı bir şekilde almaya başladığımızı da göreceğiz zaten. Önümüzdeki sene bugünlerde Türkiye'de hem üretim seferberliğinin başladığı hem de enflasyonla ilgili yüzde 20'li rakamların konuşulmaya başladığı günleri göreceğiz. Bu programdan asla taviz vermeyeceğiz. Bu programdan asla dönüş olmayacak. Genel itibariyle de yatırımlarla ilgili dediğim gibi çok önemli projelerimiz ve önemli faaliyetler sürüyor" ifadelerini kullandı.

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