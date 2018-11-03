AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan: Dövizde aşağı doğru iniş devam ediyor

Elvan, partisinin Konya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Konya'nın tarım ve sanayide Türkiye'nin öncü kentlerinden olduğunu söyledi.

Kentte imalat ve makine sanayicileriyle bir araya geldiklerini anlatan Elvan, şöyle konuştu:

"AK Parti Ekonomik İşler Başkanlığı olarak illerdeki sanayicilerin, iş dünyamız, tarım ve hizmet sektörüyle uğraşan arkadaşlarımızın görüşlerini almak amacıyla bir program başlattık. Bu programa da Konya'dan başladık. Hükümetimizin bundan sonra atacağı adımları paylaştık. Konya Ticaret Odasında başkanımız, yönetim kurulu ve Konya'nın önde gelen iş adamlarıyla toplantı gerçekleştirdik. Arkadaşlarımızın teker teker görüşlerini, düşüncelerini aldık. Son derece verimli üç ayrı toplantı gerçekçekleştirdik. Önümüzdeki haftalarda büyükşehir kapsamındaki illerimizi ziyaret edeceğiz. Sahadaki iş dünyasının düşüncelerini alma açısından da verimli olduğunu düşünüyorum."

"İhracat performansımız gayet iyi gidiyor"

Makro ekonomik göstergeler itibarıyla Türkiye ekonomisinin geçmiş yıllardan farklı bir yapıda olmadığını dile getiren Elvan, şunları kaydetti:

İnşallah bu yıl bütçe açığını 2'nin altında tamamlayacağız. İhracat performansımız gayet iyi gidiyor. Turizm gelirlerimiz oldukça iyi. Borçlanma açısından baktığımızda aslında kısa vadeli borçla ilgili geçmiş yıllardan farklı bir resim olmadığı ortada. Bankalarımız özellikle sendikasyon kredilerini yenilemesi hususunda oldukça iyi bir performans sergiledi. Beş bankamız şu anda sendikasyon kredilerini yeniledi. Dövizde aşağı doğru iniş devam ediyor. Bu süreç inşallah devam edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, ilgili tüm kuruluşlarımız bu konuda gerekli önlemleri alıyor. Daha iyi günleri hep birlikte göreceğiz. Türkiye, güçlü ve ekonomik altyapısı son derece sağlam ülke. Bu yüzden hiç kimse tereddüt içerisinde olmasın. İnşallah bundan sonra hızla toparlanarak ekonomimizi çok daha iyi noktalara getireceğimizi düşünüyorum.

Toplantıya, İl Başkanı Hasan Angı ve partililer de katıldı.