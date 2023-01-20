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Ekonomi

EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? AK Parti'den açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 'EYT'yi yasalaştıracağız. 5 adımdan 4 tanesini gerçekleştirdik. EYT'yi şubat ayı içinde yasalaştırıp, mart ayı içinde de maaşlarını almalarını gerçekleştirmiş olacağız' dedi.

20 Ocak 2023 Cuma 12:50 - Güncelleme:
EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? AK Parti'den açıklama
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Kanun teklifimizi Meclise sunacağız. Şubat ayı içinde yasalaştırılıp EYT'li kardeşlerimizin mart ayında maaşlarını almalarına dönük takvimi gerçekleştirmiş olacağız.

EYT'yi yasalaştıracağız. 5 adımdan 4 tanesini gerçekleştirdik. EYT'yi şubat ayı içinde yasalaştırıp, mart ayı içinde de maaşlarını almalarını gerçekleştirmiş olacağız.

DÜZENLEME KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Bu tarihten önce SGK'ya prim ödemesi olanlar düzenlemeden faydalanacak.

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