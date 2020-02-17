17 Şubat 2020 Pazartesi13:21 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 14:24

39 maddelik yeni kanun teklifi Meclis'e geliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ilgili teklifin detaylarını açıkladı. Muş'un açıklamalarından satır başları:

KOBİ'lere finansal destek düzenlemesi yer alacak.

İnternetten silah satışı yapanlara cezalar artacak.

İllegal bahis ve şans oyunlarını katalog suçuna alıyoruz ve BTK’ya kapatma yetkisi vermiş olacağız.

Derneğe üyelik ve ayrılık bilgilendirmesi zorunlu olacak.

Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız ve mavi kart sahiplerine dövizli BES imkanı getiriyoruz

(Vakıflar Gen. Mdr. kiracılarına çağrı) Üç aylık süre içerisinde borçlarını ödesinler ve bundan sonraki süreçte de düzenli bir şekilde vakıf mülkiyetindeki taşınmazlara herhangi bir borç bırakmasınlar

YENİDEN DARBE OLACAK SÖYLENTİSİ

Tabi bunun hangi mihraklar tarafından çıkarıldığını bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey var, bunu deneyenler gereken cevabı alacaklardır. Türkiye istikrarını oluşturup, ekonomik büyüme ve ivme kazanmaya başlarsa maalesef bu tip girişimlerle karşılaşıyoruz. Ama hiçbir şekilde milletten aldığımız iradeyi başka şekilde devretme düşüncemiz yoktur. Bunu planlayanlar, bu düşüncede olanlara da akıllarını başlarına almaya davet ederim. Milletimiz gereken cevabı verir.

Türkiye’nin ekonomik büyümesi yüzde 5’i aşacak. Faizlerde ciddi bir düşüş oldu. Ekonomik göstergelerimiz iyi noktada gidiyorken maalesef bu tür söylemlerle muhatap kalıyoruz. Türkiye yolundan ayrılmayacaktır. Emin adımla yoluna devam edecektir.

İYİ PARTİLİ OK'UN İSTİFASI

HDP işi öyle bir noktaya getirdi ki artık PKK'ya, PKK demekten vazgeçtiler. Silahlı Kürt Muhalif Grubu demeye kadar varmış vaziyette. Bunların parti içerisinde rahatsızlıklar oluşturduğu görülmektedir

