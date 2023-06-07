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Ekonomi

AK Parti'den kritik asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına zam açıklaması

Asgari ücret, memur ve emeklilere yapılması beklenen maaş zamlarıyla ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, 'İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacaktır. Emeklileri de kapsayacak şekilde çalışanlarımızı memnun edecek yaklaşımı bir ay içerisinde görmüş olacağız.' dedi.

7 Haziran 2023 Çarşamba 13:05 - Güncelleme:
AK Parti'den kritik asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına zam açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası enflasyon ve hayat pahalılığıyla ilgili sözleri sonrası asgari ücret, memur ve emeklilere yapılması beklenen maaş zamlarıyla ilgili AK Parti'den açıklama geldi.

Habertürk'e konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Asgari ücrete yapılacak zam oranı ve en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılmasıyla ilgili kanun teklifimizi komisyonlar oluşur olmaz ortaya koyacağız." dedi.

Akbaşoğlu'nun açıklamaları şöyle;

İlk yapacağımız işlerden biri asgari ücretle ilgili ve memur maaşlarının artışıyla ilgili düzenlemeleri Meclis'in gündemine getirmektir. Bunun için ilk adım Meclis Başkanımızın bugün seçilmesi sonra da başkanlık divanının oluşması ardından da komisyonların belirlenmesidir.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Öncelikli olarak komisyon oluşturacağız. Muhtemel TBMM Başkanı 3. turda seçilecektir. 301 oyu alan seçilecek. Akabinde başkanlık divanı oluşturulacak, komisyonlar oluşturulacak.

Zaten bu konuda bakanlıklarımızın çalışmaları söz konusu. Enflasyon oranının dikkate alınması söz konusu biz de malum refah payını da buraya ilave ediyoruz. O çerçevede oluşacak oran memur maaşlarına yansıyacak.

"KANUN TEKLİFİMİZİ KOMİSYONLAR OLUŞUR OLUŞMAZ ORTAYA KOYACAĞIZ"

Ne vadettiysek yapan bir partiyiz. Cumhurbaşkanımızın vaadi de gerçekleşecektir. Asgari ücrete yapılacak zam oranı ve en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılmasıyla ilgili kanun teklifimizi komisyonlar oluşur oluşmaz ortaya koyacağız. Tabi Haziran ayının da enflasyon oranının ortaya çıkması gerekiyor.

"İNSANLARIMIZIN BEKLENTİSİ MUTLAKA KARŞILANACAKTIR"

Refah farkını da beraber değerlendirmemiz gerekiyor. İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacaktır. Alım gücü esastır. Emeklileri de kapsayacak şekilde çalışanlarımızı memnun edecek yaklaşımı bir ay içerisinde görmüş olacağız.

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