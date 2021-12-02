Akaryakıt indirimi sonrası benzin fiyatları ne kadar oldu? Ankara, İzmir, İstanbul güncel benzin fiyatları 2021

Benzin fiyatına 58 kuruşluk indirim yapıldı. Akaryakıt fiyatlarının düşmesi, motorin ve benzinle çalışan araçların sahiplerini sevindirdi. Benzin fiyatında yapılan indirimler sonrası megakentte yaşayan vatandaşlar, İstanbul güncel benzin fiyatının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki indirim sonrası benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte Ankara, İzmir ve İstanbul'da güncel Benzin pompa fiyatları
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatına 58 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar 2 Aralık 2021 gece yarından itibaren pompaya yansıtıldı.
İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara'da 9,83 TL'den 9,39 TL'ye, İstanbul'da 9,77 TL'den 9,33 TL'ye, İzmir'de 9,85 TL'den 9,41 TL'ye geriledi.
Ankara, İzmir, İstanbul güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;
İstanbul benzin fiyatları;
Benzin: 9,09 TL
Motorin: 9,75 TL
LPG: 8,25 TL
Ankara akaryakıt fiyatları;
Benzin: 9,17 TL
Motorin: 9,39 TL
LPG: 8,27 TL
İzmir akaryakıt fiyatları;
Benzin: 9,17 TL
Motorin: 9,39 TL
LPG: 8,09 TL
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
İlçe - Kurşunsuz Benzin 95
ARNAVUTKÖY 9.09 TL/LT
AVCILAR 9.09 TL/LT
BAĞCILAR 9.09 TL/LT
BAHÇELİEVLER 9.09 TL/LT
BAKIRKÖY 9.09 TL/LT
BAŞAKŞEHİR 9.09 TL/LT
BAYRAMPAŞA 9.09 TL/LT
BEŞİKTAŞ 9.09 TL/LT
BEYLİKDÜZÜ 9.09 TL/LT
BEYOĞLU 9.09 TL/LT
BÜYÜKÇEKMECE 9.09 TL/LT
ÇATALCA 9.09 TL/LT
ESENLER 9.09 TL/LT
ESENYURT 9.09 TL/LT
EYÜPSULTAN 9.09 TL/LT
FATİH 9.09 TL/LT
GAZİOSMANPAŞA 9.09 TL/LT
GÜNGÖREN 9.09 TL/LT
KAĞITHANE 9.09 TL/LT
KÜÇÜKÇEKMECE 9.09 TL/LT
MERKEZ 9.09 TL/LT
SARIYER 9.09 TL/LT
SİLİVRİ 9.09 TL/LT
SULTANGAZİ 9.09 TL/LT
ŞİŞLİ 9.09 TL/LT
ZEYTİNBURNU 9.09 TL/LT
ANADOLU_Y_MERKEZ 9.11 TL/LT
ATAŞEHİR 9.11 TL/LT
BEYKOZ 9.11 TL/LT
ÇEKMEKÖY 9.11 TL/LT
KADIKÖY 9.11 TL/LT
KARTAL 9.11 TL/LT
MALTEPE 9.11 TL/LT
PENDİK 9.11 TL/LT
SANCAKTEPE 9.11 TL/LT
SULTANBEYLİ 9.11 TL/LT
ŞİLE 9.11 TL/LT
TUZLA 9.11 TL/LT
ÜMRANİYE 9.11 TL/LT
ÜSKÜDAR 9.11 TL/LT