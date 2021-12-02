Akaryakıt indirimi sonrası benzin fiyatları ne kadar oldu? Ankara, İzmir, İstanbul güncel benzin fiyatları 2021

2 Aralık 2021 Perşembe 13:06 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 13:06

Benzin fiyatına 58 kuruşluk indirim yapıldı. Akaryakıt fiyatlarının düşmesi, motorin ve benzinle çalışan araçların sahiplerini sevindirdi. Benzin fiyatında yapılan indirimler sonrası megakentte yaşayan vatandaşlar, İstanbul güncel benzin fiyatının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki indirim sonrası benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte Ankara, İzmir ve İstanbul'da güncel Benzin pompa fiyatları

BENZİNE 58 KURUŞ İNDİRİM GELDİ!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatına 58 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar 2 Aralık 2021 gece yarından itibaren pompaya yansıtıldı.

AKARYAKIT İNDİRİMİ SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara'da 9,83 TL'den 9,39 TL'ye, İstanbul'da 9,77 TL'den 9,33 TL'ye, İzmir'de 9,85 TL'den 9,41 TL'ye geriledi.

ANKARA, İZMİR, İSTANBUL GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Ankara, İzmir, İstanbul güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;

İstanbul benzin fiyatları;

Benzin: 9,09 TL

Motorin: 9,75 TL

LPG: 8,25 TL

Ankara akaryakıt fiyatları;

Benzin: 9,17 TL

Motorin: 9,39 TL

LPG: 8,27 TL

İzmir akaryakıt fiyatları;

Benzin: 9,17 TL

Motorin: 9,39 TL

LPG: 8,09 TL

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

İlçe - Kurşunsuz Benzin 95

ARNAVUTKÖY 9.09 TL/LT

AVCILAR 9.09 TL/LT

BAĞCILAR 9.09 TL/LT

BAHÇELİEVLER 9.09 TL/LT

BAKIRKÖY 9.09 TL/LT

BAŞAKŞEHİR 9.09 TL/LT

BAYRAMPAŞA 9.09 TL/LT

BEŞİKTAŞ 9.09 TL/LT

BEYLİKDÜZÜ 9.09 TL/LT

BEYOĞLU 9.09 TL/LT

BÜYÜKÇEKMECE 9.09 TL/LT

ÇATALCA 9.09 TL/LT

ESENLER 9.09 TL/LT

ESENYURT 9.09 TL/LT

EYÜPSULTAN 9.09 TL/LT

FATİH 9.09 TL/LT

GAZİOSMANPAŞA 9.09 TL/LT

GÜNGÖREN 9.09 TL/LT

KAĞITHANE 9.09 TL/LT

KÜÇÜKÇEKMECE 9.09 TL/LT

MERKEZ 9.09 TL/LT

SARIYER 9.09 TL/LT

SİLİVRİ 9.09 TL/LT

SULTANGAZİ 9.09 TL/LT

ŞİŞLİ 9.09 TL/LT

ZEYTİNBURNU 9.09 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

ANADOLU_Y_MERKEZ 9.11 TL/LT

ATAŞEHİR 9.11 TL/LT

BEYKOZ 9.11 TL/LT

ÇEKMEKÖY 9.11 TL/LT

KADIKÖY 9.11 TL/LT

KARTAL 9.11 TL/LT

MALTEPE 9.11 TL/LT

PENDİK 9.11 TL/LT

SANCAKTEPE 9.11 TL/LT

SULTANBEYLİ 9.11 TL/LT

ŞİLE 9.11 TL/LT

TUZLA 9.11 TL/LT

ÜMRANİYE 9.11 TL/LT

ÜSKÜDAR 9.11 TL/LT

Mazot fiyatları ne kadar oldu? İndirim sonrası Ankara, İzmir, İstanbul güncel motorin (mazot) fiyatları 2021