Akdeniz ihracatçılarından dünyaya kasımda 1.67 milyar dolarlık ihracat

AA 7 Aralık 2021 Salı 11:28 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 11:28

Sin, yazılı açıklamasında, AKİB'in, Türkiye'nin kasım ayı ihracatına yüzde 8,4 destek verdiğini belirtti.

Birliklerinin kasım ayı performansını değerlendiren Sin, "Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50 artışla 1,67 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Kasımda en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk üç ülke Irak, Mısır ve Hollanda oldu. Irak'a yüzde 35 artışla 138,3 milyon, Mısır'a yüzde 222 artışla 114,3, Hollanda'ya yüzde 43 artışla 112 milyon dolarlık ihracat yaptık." bilgilerini verdi.

Sin, kasımda ihracat hacminde en fazla artışları Malta, Mısır ve Fransa'da yakaladıklarını ifade etti.

Bu dönemde, birliklerinin ihracatında kimyevi maddeler, demir çelik ve yaş meyve sebze sektörlerinin dinamo görevi üstlendiğini belirten Sin, şunları kaydetti:

"Kasım ayında en fazla ihracatı yüzde 98 artış ve 483,5 milyon dolarla Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 48 artış ve 438,5 milyon dolarla ikinci, Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz yüzde 2 azalış ve 198,7 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 45 artışla 165 milyon dolarlık, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 65 artışla 119,5 milyon dolarlık, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 12 artışla 107,9 milyon dolarlık, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 150 artışla 66,8 milyon dolarlık, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz yüzde 20 artışla 27 milyon dolarlık ihracata imza attılar."