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Ekonomi

Akdeniz Merkez Bankaları 2022 Konferansı İstanbul'da gerçekleştirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İspanya Merkez Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Avrupa Akdeniz Enstitüsü (IEMed) tarafından İstanbul'da Akdeniz Merkez Bankaları 2022 Konferansı gerçekleştirildi.

AA31 Ekim 2022 Pazartesi 18:59 - Güncelleme:
Akdeniz Merkez Bankaları 2022 Konferansı İstanbul'da gerçekleştirildi
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TCMB'den yapılan açıklamaya göre, konferans, TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos başkanlığında yapıldı.

Açılış konuşması TCMB Başkanı Kavcıoğlu tarafından gerçekleştirilen ve "Belirsizlik Zamanlarında Dayanıklılığın Tesisi: Finansal İstikrarı Koruma, Yatırımları Teşvik Etme" temasıyla düzenlenen konferansa Türkiye, İspanya, Yunanistan, Tunus, Hırvatistan, Malta ve Libya merkez bankaları başkanlarının yanı sıra İtalya ve Fas Merkez Bankası ile OECD'den üst düzey temsilciler katıldı.

Konferansta, mevcut global konjonktürde ekonomik dayanıklılığın artırılması ve finansal istikrarın korunmasına yönelik merkez bankalarının rolü ele alındı. Konferansta ayrıca, dijital finansın ekonomik ve finansal entegrasyon üzerindeki etkisi değerlendirildi ve finansal sistemdeki yenilikler karşısında merkez bankaları tarafından benimsenebilecek uygulamalar tartışıldı.

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