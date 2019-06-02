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Akdeniz ve Irak gazı için TANAP’ta yer var

SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, Irak veya Doğu Akdeniz gazının TANAP’la taşınmaya müsait olduğunu söyledi. “Proje bu tür ilavelere müsait” diyen Gahramanov yeni kompresörler eklenerek kapasitenin 2 katına çıkarılabildiğini belirtti.

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SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, Irak veya Doğu Akdeniz gazının TANAP’la taşınması konusunda projenin bu tür ilavelere müsait şekilde inşa edildiğini söyledi. Gahramanov, Irak veya Doğu Akdeniz gazının TANAP’a eklenmesi gibi seçeneklerin hala masada olup olmadığını yönündeki soruya “Irak veya Doğu Akdeniz gazının TANAP’a bağlanması olasılıkları hep konuşuluyor ama sadece bizim verebileceğimiz bir karar değil. İlk önce Türkiye’nin bu konuyla ilgili bir karar alması gerekir” yanıtını verdi.

BAZI ŞİRKETLER BAŞVURU YAPTI

Gahramanov “Şu anda Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı’na bunun için bazı şirketlerin başvuru yaptığını biliyoruz. Bize henüz bir karar iletilmedi ama boru hattı bu tür ilavelere müsait bir şekilde inşa edildi. Şu anda 16 milyar metreküplük gaz taşıma kapasitesi olan TANAP’ta, sadece yeni kompresör istasyonları eklenerek bu kapasite 31 milyar metreküpe kadar çıkarılabilecek” şeklinde yanıtladı. Geçen yıl haziran ayında devreye alınan TANAP’tan şimdiye kadar 2 milyar metreküp doğal gazın Türkiye’ye geldiğini ifade eden Gahramanov, bu miktarın yıl sonuna kadar 4 milyar metreküpe çıkacağı bilgisini paylaştı. 

Irak’tan petrol almaya başlayacak

SOCAR Türkiye olarak İstanbul Havalimanı’na yıllık 700 bin tonluk jet yakıt tedariki yapacaklarını kaydeden Gahramanov, rafineriye şu ana kadar petrolün hangi ülkelerden ve ne kadar alındığı yönündeki soru üzerine, şunları söyledi: “Biz ilk olarak, Azeri petrolünü aldık ama sonrasında rafineride Rus petrolünü işledik. Bunu da rafineri test aşamasından geçerken tek tip bir petrol kullanmak için yaptık ki eğer bir sorun çıkarsa petrolden mi tesisten mi diye düşünmeyelim. Petrolleri karıştırsak ve sorunlar yaşasaydık, tam olarak sorunun nereden kaynaklandığını anlamayabilirdik. Yıl sonuna kadar 8 milyon ton ham petrol işlemeyi planlıyoruz. Gelecek aydan itibaren, Irak petrolü de almaya başlıyoruz. Basra’dan alacağız.” 

DAĞITIM ŞiRKETi ARIYORUZ

Türkiye’de akaryakıt dağıtım şirketi arayışı içerisinde oldukları hatırlatılan Gahramanov, yatırım planlarında ilk sırada petrokimya, ikinci sırada doğal gaz ve doğal gaz dağıtımı, üçüncü sırada ise akaryakıt dağıtımının olduğunu aktardı. Gahramanov, akaryakıt dağıtımı sektöründe iyi bir fırsat çıktığında konuyu değerlendireceklerini belirterek “Bizim her şirketle ilgili bilgimiz var ama şu anda önceliklerimiz arasında değil. İlk sırada petrokimya sektörü geliyor. Bu alanda ikinci yatırımı yapmak için BP ile bir projemiz var, çalışıyoruz. Hızlı da ilerliyoruz. Burada yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu olacak” dedi.

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