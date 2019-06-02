Akdeniz ve Irak gazı için TANAP’ta yer var

SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, Irak veya Doğu Akdeniz gazının TANAP’la taşınması konusunda projenin bu tür ilavelere müsait şekilde inşa edildiğini söyledi. Gahramanov, Irak veya Doğu Akdeniz gazının TANAP’a eklenmesi gibi seçeneklerin hala masada olup olmadığını yönündeki soruya “Irak veya Doğu Akdeniz gazının TANAP’a bağlanması olasılıkları hep konuşuluyor ama sadece bizim verebileceğimiz bir karar değil. İlk önce Türkiye’nin bu konuyla ilgili bir karar alması gerekir” yanıtını verdi.

BAZI ŞİRKETLER BAŞVURU YAPTI

Gahramanov “Şu anda Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı’na bunun için bazı şirketlerin başvuru yaptığını biliyoruz. Bize henüz bir karar iletilmedi ama boru hattı bu tür ilavelere müsait bir şekilde inşa edildi. Şu anda 16 milyar metreküplük gaz taşıma kapasitesi olan TANAP’ta, sadece yeni kompresör istasyonları eklenerek bu kapasite 31 milyar metreküpe kadar çıkarılabilecek” şeklinde yanıtladı. Geçen yıl haziran ayında devreye alınan TANAP’tan şimdiye kadar 2 milyar metreküp doğal gazın Türkiye’ye geldiğini ifade eden Gahramanov, bu miktarın yıl sonuna kadar 4 milyar metreküpe çıkacağı bilgisini paylaştı.

Irak’tan petrol almaya başlayacak SOCAR Türkiye olarak İstanbul Havalimanı’na yıllık 700 bin tonluk jet yakıt tedariki yapacaklarını kaydeden Gahramanov, rafineriye şu ana kadar petrolün hangi ülkelerden ve ne kadar alındığı yönündeki soru üzerine, şunları söyledi: “Biz ilk olarak, Azeri petrolünü aldık ama sonrasında rafineride Rus petrolünü işledik. Bunu da rafineri test aşamasından geçerken tek tip bir petrol kullanmak için yaptık ki eğer bir sorun çıkarsa petrolden mi tesisten mi diye düşünmeyelim. Petrolleri karıştırsak ve sorunlar yaşasaydık, tam olarak sorunun nereden kaynaklandığını anlamayabilirdik. Yıl sonuna kadar 8 milyon ton ham petrol işlemeyi planlıyoruz. Gelecek aydan itibaren, Irak petrolü de almaya başlıyoruz. Basra’dan alacağız.”