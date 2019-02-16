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'Akdeniz’de 4 bin 300 metre derinliğe indik'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin’in seçim çalışmalarına destek vermek için Bolu’ya geldi.

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Bolu Valiliği’ni ziyaret eden Dönmez, daha sonra AK Parti adayı Fatih Metin’in üniversite ile şehir arasında hizmet vermesini planladığı metrobüs projesini inceledi. Bakanlık çalışmaları hakkında da vatandaşlara bilgiler veren Sönmez, “Özelikle petrol ve doğal gaz aramacılığı konusunda da tüm imkanları seferber etmek suretiyle buradaki rezervlerimizi arttırma yolunda da kararlılıkla ilerliyoruz. Nitekim bu kapsamda bir sondaj gemisi satın aldık. Adını ‘Fatih’ koyduk. Antalya açıklarında da şu anda sondajına devam ediyor. Akdeniz’deki sondajda yaklaşık 4 bin 200-4 bin 300 metrelere ulaştık. Hedef 5 bin-5 bin 500 metre kadar. İnşallah birkaç hafta içerisinde kaynak noktasına da ulaşmış olacağız ve var mı, yok mu bileceğiz” dedi. 

YERLİ KÖMÜR ATAĞI

Türkiye’nin önemli bir enerji kaynağının da yerli kömür olduğuna değinen Dönmez, “Kömür keşfimizi yaklaşık 19-20 milyar tona kadar çıkarttık ancak yıllık üretimimiz 100 milyon ton civarında. Cumhuriyet tarihinde bir rekor kırdık” dedi.

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