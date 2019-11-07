Akdeniz’de çifte sondaj
Türkiye, Doğu Akdeniz’deki arama faaliyetlerine tüm kararlılığıyla devam ediyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, “Yavuz’un ardından Fatih sondaj gemisi de yakında KKTC’den alınan sahada sondaja başlayacak” dedi.
Doğu Akdeniz’deki enerji arama faaliyetlerine tüm kararlılığı ile devam eden Türkiye, bu konudaki kararlılığını Yavuz sondaj gemisinin ardından Fatih’le de sürdürecek. Rum tarafının tek taraflı olarak İtalyan Eni ve Fransız Total’e ruhsat verdiği 7. Parsel’deki Güzelyurt-1 sahasında Yavuz sondaj gemisinin 8 Ekim’de sondaja başlamasının ardından Fatih gemisi de en kısa sürede devreye girecek. 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemilerinin 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalarının sürdüğünü belirterek “Sondajlar da devam ediyor. Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt mevkisinde sondajına birkaç hafta önce başladı. Fatih sondaj gemisi de Finike’deki sondajını bitirdi, ikmaller için Mersin Taşucu Limanı’na geldi” dedi. Dönmez “Fatih gemisi birkaç haftalık ikmal ve yenileme çalışmaları olduktan sonra tekrar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden almış olduğumuz lokasyonda en kısa süre içinde sondajına başlayacak. Varsa bulacağız bulduğumuzda da milletimizle paylaşacağız. Biraz sabırlı olmak gerekiyor” diye konuştu. Fatih’in nerede sondaja başlayacağı sorusunu da cevaplayan Bakan Dönmez, “Onu daha sonra açıklayacağız, KKTC’den aldığımız bir saha olacak” dedi.
DEPOLARIN TAMAMI DOLU
Bir başka soru üzerine bakanlık olarak kış hazırlıklarının tamamlandığını ifade eden Bakan Dönmez, “Doğal gaz depolarımızın neredeyse tamamı dolu. Doğal gazın ilk defa kullanılmaya başlandığı 1987’de yıllık tüketimimiz 500 milyon metreküp iken bugün yıllık 50 milyar metreküplük bir tüketime ulaştık” diye konuştu.
BORON’DAN 4 YENİ ÜRÜN
Türkiye’nin bor madeninden ürettiği yerli ve milli temizlik ürünü Boron’un lansmanı bu hafta İstanbul’da yapılacak. Bakan Dönmez “Cuma günü ikisi toz renkli ve beyazlar, diğer ikisi sıvı renkli ve beyazlar olmak üzere BORON’da 4 yeni ürünün lansmanını gerçekleştireceğiz. Geleneksel bor ürünleri pazarındaki sahipliğimizi sürdürülebilir kılmak için iş birliğine hazırız” dedi.
SOMALI MADENCİLERE MÜJDE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 5 yıldır tazminat ve emeklilik haklarını alamayan Soma Kömürleri AŞ çalışanı işçilere müjde verdi. Dönmez “Soma’da 2014’te elim bir kaza yaşandı ve 301 işçimizi maalesef kaybettik. Rahmetle anıyorum. Sonrasında o işletmeden bazı çıkışlar oldu, işletme faaliyet yapamaz hale gelmişti. Bu kapsamda Eynez Yeraltı Kömür Ocağı’nda hizmet alımı sözleşmesiyle çalışan 2 bini aşkın madenci kardeşimiz işlerini kaybetmişti, çıkış yapılmıştı. Ama biriken, bugüne kadar alamadıkları kıdem ve ihbar tazminatları söz konusuydu.
Bakanlığımız, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) işçilerin temsilcileriyle, sendikalarla bir araya gelerek çözüm arayışı içine girdiler. Çözüm bulundu. Bu işçilerin dilekçeyle TKİ’ye başvurmaları halinde, inşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde birkaç ay içinde bu ödemelerini yapacağız. İşçi kardeşlerimizin dilekçeyle başvurmaları yeterli olacak. Işıklar ve Atabacası Yer Altı Kömür Ocağında rödovans usulüyle çalışanların kıdem ve ihbar tazminatlarına yönelik mağduriyetlerinin giderilmesi için de gerekli yasal zeminde çözüm arayışlarımıza devam edeceğiz” dedi.
Doğal gazda sıkıntı olmayacak
12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nın ‘Dünya ve Türkiye Enerji Gündemi’ başlıklı oturumunda konuşan Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, Türkiye’de önceki yıllarda yaşanan doğal gaz kesintilerinin artık söz konusu olmadığını belirterek, “Ülkemizdeki gaz depolama imkanları, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve bu sayede ulaşılan günlük 306 milyon metreküp giriş kapasitesiyle, doğal gaz arzında bir sıkıntı yaşanmayacağı görülüyor” dedi. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ise “Halihazırda güneş ve rüzgarda 8 misli büyüyecek kapasitemiz mevcut” dedi. Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın ise “Türkiye’de kişi başına tüketilen elektrik miktarı 3 bin 698 kilovatsaat düzeyinde” dedi.
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