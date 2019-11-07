Akdeniz’de çifte sondaj

Doğu Akdeniz’deki enerji arama faaliyetlerine tüm kararlılığı ile devam eden Türkiye, bu konudaki kararlılığını Yavuz sondaj gemisinin ardından Fatih’le de sürdürecek. Rum tarafının tek taraflı olarak İtalyan Eni ve Fransız Total’e ruhsat verdiği 7. Parsel’deki Güzelyurt-1 sahasında Yavuz sondaj gemisinin 8 Ekim’de sondaja başlamasının ardından Fatih gemisi de en kısa sürede devreye girecek. 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemilerinin 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalarının sürdüğünü belirterek “Sondajlar da devam ediyor. Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt mevkisinde sondajına birkaç hafta önce başladı. Fatih sondaj gemisi de Finike’deki sondajını bitirdi, ikmaller için Mersin Taşucu Limanı’na geldi” dedi. Dönmez “Fatih gemisi birkaç haftalık ikmal ve yenileme çalışmaları olduktan sonra tekrar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden almış olduğumuz lokasyonda en kısa süre içinde sondajına başlayacak. Varsa bulacağız bulduğumuzda da milletimizle paylaşacağız. Biraz sabırlı olmak gerekiyor” diye konuştu. Fatih’in nerede sondaja başlayacağı sorusunu da cevaplayan Bakan Dönmez, “Onu daha sonra açıklayacağız, KKTC’den aldığımız bir saha olacak” dedi.

DEPOLARIN TAMAMI DOLU

Bir başka soru üzerine bakanlık olarak kış hazırlıklarının tamamlandığını ifade eden Bakan Dönmez, “Doğal gaz depolarımızın neredeyse tamamı dolu. Doğal gazın ilk defa kullanılmaya başlandığı 1987’de yıllık tüketimimiz 500 milyon metreküp iken bugün yıllık 50 milyar metreküplük bir tüketime ulaştık” diye konuştu.