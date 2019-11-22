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Akdeniz'de dengeleri değiştirecek hamle: İlk resmi açıklama geldi

Türkiye ve KKTC'den Akdeniz'de dengeleri değiştirecek kritik adımın ilk sinyali geldi. KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye ile KKTC arasında doğal gaz boru hattı kurulmasını gündeme getiren ilk resmi açıklamayı yaptı. Çift yönlü bir doğalgaz hattı çekmek için proje geliştiriliyor.

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Petrol ve doğal gaz alanlarına hakimiyet üzerinden mücadelenin sürdüğü Doğu Akdeniz'de, egemenlik haklarını savunan Türkiye ve KKTC'den önemli bir adımın sinyali geldi. KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye ile KKTC arasında doğal gaz boru hattı kurulmasını gündeme getiren ilk resmi açıklamayı yaptı.
 
KKTC Başbakanı Ersin Tatar da konuşmasında Türkiye'den kabloyla elektrik alımını gündeme aldıklarını söyledi.
 
Sabah'ın haberine göre, faaliyete geçme zamanı olarak 2025 yılı gösterilen KKTC-Türkiye doğal gaz boru hattı için iki ülke arasındaki su boru hattının bulunduğu güzergah öne çıktı.
 
2025'TE GAZ VERİLECEK
 
Türkiye Enerji Ekonomisi Derneği'nin ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü ile işbirliği içinde düzenlediği 1. Doğu Akdeniz Uluslararası Enerji Sempozyumu'na KKTC'den Başbakanlık ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı destek verirken, ASELSAN da sponsor alarak yer aldı. Sempozyuma Azerbaycan, ABD, İsrail ve Fransa'dan uzmanlar katıldı.
 
 
Enerji Ekonomisi Derneği (EED) Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nun verdiği bilgiye göre, sempozyoma katılan KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, Türkiye ile KKTC arasında bir doğal gaz boru hattı kurulmasını gündeme getirdi. Taçoy, boru hattının 2025'te Türkiye'den KKTC'ye doğal gaz götürebileceğini söyledi.
 
80 KM'LİK HAT
 
Prof. Dr. Kumbaroğlu, doğal gaz boru hattının KKTC ve Türkiye arasındaki su hattına paralel yapılabileceğini ve 80 km uzunluğunda olabileceğini söyledi.
 
Kumbaroğlu, Antalya-Mersin arasından KKTC'ye doğru yola çıkacak hattın planlanandan daha çabuk hayata geçirilebileceğini, TANAP ve Türkakım'dan gaz alan Türkiye'nin KKTC'ye gaz göndermede bir sıkıntı yaşamayacağını ifade etti.
 
Kumbaroğlu, hattın çift yönlü yapılabileceğini, önümüzdeki dönemde Akdeniz'den çıkarılabilecek doğal gazın, Türkiye'ye aynı hattan gönderilebileceğini ve Avrupa'ya iletilebileceğini söyledi. Kumbaroğlu, denizin çok derin olmaması nedeniyle, hattın maliyetinin da ucuza geleceğini belirtti.

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