Akdeniz’de ilk sondaj başlıyor
Türkiye’nin yerli sondaj gemisi ‘Fatih’ bu hafta Akdeniz’de ilk sondajını yapacak. Deniz tabanından 6 bin metreye kadar gerçekleşecek sondaj işlemine, Enerji Bakanı Fatih Dönmez de eşlik edecek.
Türkiye, enerji kaynaklarına yönelik olarak başlattığı ‘arama ve sondaj’ faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye’nin envanterine kattığı yeni nesil sondaj gemisi Fatih, bu hafta Akdeniz’de ilk sondajını gerçekleştirecek. Edinilen bilgiye göre, ‘Alanya-1’ kuyusu ile sondaja başlaması planlanan gemide 200’den fazla yerli ve yabancı uzman görev alacak. Hidrokarbon sondaj gemisi Fatih’in bu hafta içinde Akdeniz’deki ilk derin deniz sondaj işlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla gerçekleştirilecek. Dönmez, daha önce yaptığı açıklamada, ekim sonuna doğru Antalya açıklarında ilk derin deniz sondaja başlanacağını ifade ederek, “Fatih, Antalya’da limandan demir aldı ve yola çıktı. Şu anda lokasyonda” diye konuşmuştu.
6 BİN METRE İNECEK
Antalya açıklarında derin deniz sondajı yapılacağını belirten Dönmez, “2 bin 500 metre derinlik söz konusu. Deniz tabanından itibaren de 5 bin ila 6 bin metre aşağıya inilecek. Son derece modern ve teknolojik bir altyapıyı kullanıyoruz. Biz bilimsel olarak yapılması gereken tüm çalışmaları yaptık” ifadelerini kullanmıştı. Çalışmalarına öncelikle Akdeniz’de yoğunlaşacak 229 metre uzunluğundaki Fatih gemisi, 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabiliyor.
ORTAK ÇALIŞMA
Uluslararası kural ve düzenlemelere uygun operasyon gerçekleştirmeye elverişli gemi, çalışmalarını iş güvenliği standartlarına uygun ve çevre dostu olarak sürdürecek. Petrol arama alanında hizmet veren ABD merkezli Schlumberger şirketi ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) arasında Akdeniz’de gerçekleştirilecek sondaj çalışmaları kapsamında geçtiğimiz hafta 15 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Schlumberger’in, Türkiye’nin bölgede sondaj çalışmalarını yürütecek ‘Fatih’ gemisine teknik destek hizmeti vereceği belirtildi.
8 MİLYAR VARİL PETROL REZERVİ VAR
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi tahminlerine göre Kıbrıs, Lübnan, Suriye ve İsrail arasında kalan bölge olan Levant Havzasında 3,45 trilyon metreküp doğalgaz ve 1,7 milyar varil petrol bulunuyor. Yine Nil Delta Havzasında yaklaşık 1,8 milyar varil petrol, 6,3 trilyon metreküp doğalgaz ve 6 milyar varil sıvı doğalgaz yatağı olduğu tahmin ediliyor. Kıbrıs Adası çevresinde olduğu düşünülen 8 milyar varil petrol yatağının dışında Girit’in güney ve güneydoğusundaki alanda ise toplam 3.5 trilyon metreküplük doğalgaz bulunduğu tahmin ediliyor.
İKİNCİ SONDAJ GEMİSİ DE YOLDA
Denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyetleri için alınacak olan ikinci sondaj gemisinin yaklaşık 300 metre uzunluğunda ve 55 bin grostonluk olması beklenirken, yaklaşık 40 bin fit sondaj derinliğine sahip olacağı ifade ediliyor. İkinci sondaj gemisine yönelik imzaların ise birkaç ay için atılması bekleniyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.