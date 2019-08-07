Akdeniz’in Yavuz’u sondajı başladı

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de petrol ve gaz arama faaliyetleri son sürat devam ediyor. Bu kapsamda Yavuz sondaj gemisi Karpaz-1 kuyusunda çalışmalarına başladı. Bölgedeki sondaj çalışmalarını yerinde incelemek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Bakan Dönmez, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile birlikte açıklamalarda bulundu. Dönmez, ‘varsa bulacağız’ sloganıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, “Bu noktada petrol, doğal gaz varsa bunun da en kısa sürede keşfini gerçekleştirmiş olacağız. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz de KKTC’den almış olduğumuz ruhsat bölgelerinde ve adanın güneyinde Türkiye Cumhuriyeti Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün kendisine vermiş olduğu ruhsat bölgelerinde sismik araştırmalarına devam ediyor. Ağustos ayı içerisinde ikinci sismik gemimiz MTA Oruç Reis gemisini de Akdeniz’e göndereceğiz” dedi.

TECRÜBE KAZANDIK

Yavuz sondaj gemisinin bugün itibarıyla bin 710 metre sondaj derinliğine ulaştığını belirten Yavuz “Burada yaklaşık 2,5-3 aylık bir program söz konusu olacak. Öyle ümit ediyoruz ki hedef noktaya ulaştığımızda inşallah burada doğal gaz varlığına da ulaşmış olacağız” dedi.

KKTC’de yaşayan Türklerin hak ve menfaatlerinin sonuna kadar arkasında olduklarını belirten Dönmez, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bir oldubittiye getirerek tek taraflı ilan ettiği hukuksuz yetki alanlarını tanımadıklarını söyledi. Dönmez “Bu sondaj gemisi dünya çapında 15-16 gemiden birisi. Bu operasyonları yapabilen 5-6 ülkeden birisi durumundayız. Türkiye Petrolleri bu sondajlarla önemli bir tecrübe ve birikim de kazanmış oluyor. Ağırlıklı Türk personelle bu işlemleri yerine getiriyoruz. Kısa sürede personelin tamamı belki Türk vatandaşlarından oluşacak” dedi.