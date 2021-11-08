AKİB'den 10 ayda 12.9 milyar dolarlık ihracat

AA 8 Kasım 2021 Pazartesi 15:08 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 15:08

Sin, yazılı açıklamasında, ekimde 1,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Birliklerinin ocak-ekim dönemi dış satımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sin, "Ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artış sağlayarak 12,9 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştık. Yükseliş ivmesini sürdüren birliklerimiz, ilk 10 ayda 2020 yılının tamamından 700 milyon dolar daha fazla ihracat gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Sin, AKİB'in ihracat pazarlarını, ağırlıklı olarak Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin oluştuğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Son 10 aylık ihracatımızı ülkelere göre değerlendirdiğimizde, yüzde 9 artış ve 901,3 milyon dolarla Irak birinci, yüzde 77 artış ve 900 milyon dolarla Hollanda ikinci, yüzde 79 artış ve 661 milyon dolarla İspanya üçüncü sırada yer aldı. Yine bu dönemde, ihracat hacminde en yüksek artış yakaladığımız ülkelerde ise yüzde 204 artış ve 216,9 milyon dolarla Güney Afrika, yüzde 137 artış ve 199,1 milyon dolarla Yunanistan, yüzde 135 artış ve 272,1 milyon dolarla Nijerya ilk üçü oluşturdu. Lübnan, Belçika, Amerika Birleşik Devletleri, Romanya, Birleşik Krallık ve İsrail pazarlarında dikkat çeken artışlar elde ettik."