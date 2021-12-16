Türkiye Gazetesi 16 Aralık 2021 Perşembe 08:25 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 08:25

Sahte veya kalitesi düşük implantlar tehlike saçıyor. Son yıllarda diş tedavilerinde sıkça kullanılan implant operasyonları, doğru uygulanmadığı takdirde büyük sağlık problemlerine yol açıyor. Maliyetlerinin yüksek olması da piyasada sahte ürünlerin artmasına sebebiyet veriyor.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Diş hekimi Fatih Pakyürek, sahte implant ya da kalitesiz implant ile orijinalini birbirinden ayırt etmenin pek mümkün olmadığını belirterek "Kutusu, bandrolü ve hatta görünümü dahi aynı. Bu sebeple burada kritik konu fatura... Yalnızca diş hekimi değil, hasta da yaptırdığı implantın faturasını mutlaka sormalı. İmplantın içerisinde titanyum bulunuyor. Ancak bazı üreticiler bu titanyum yerine farklı ürün kullanabiliyor. Çeşitli ham maddeler kullanarak CNC (Torna) tezgâhlarında bile implant üretiyorlar. Ya da yurt dışında fason çalışan şirketlere ürettirerek piyasaya sürüyorlar. Son ürün olarak ürettirilen implantların ağırlıklı pazarı Orta Doğu ve Uzak Doğu olarak öne çıkıyor" dedi.

UCUZ HAM MADDE KULLANILIYOR

Piyasa değerinin altında olan implantların mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Pakyürek "İmplant Türkiye'de sıkça kullanılan ve pahalı bir ürün. Dolayısıyla sahte veya kalitesi düşürülmüş ürünler büyük tehlike saçıyor. Bu denli değerli bir ürün olması sebebiyle de fırsatçıların eline düşüyor. Mesela, Türkiye'de bu ürünün satışını yapan bazı şirketler var. Üretimi burada yapıyor. Ucuz ham madde kullanıyor. Fakat Almanya'da bir şirketi var. Paketleme kısmını orada yaptığı için 'Made in Germany' etiketiyle satıyor. Hâlbuki ürünün ham maddesi Uzak Doğu veya Orta Doğu'dan getiriliyor. Kalitesiz ürün ama Almanya'daki şirket üzerinden paketlenerek satıldığı için Alman malı gibi gösteriliyor. Fiyatları da ona göre yüksek oluyor" diye konuştu.

BAKANLIK DENETİMLERİ SIKLAŞTIRDI

Bu tür ürünlerin kanser riski taşıdığına dikkat çeken Pakyürek, konuşmasına şöyle devam etti: Nihayetinde et ve kemikle direkt olarak temas ediyor. İçeriğinde ne olduğunu bilmediğiniz bir ürün sizi kanser edebilir. Ciddi kalite sıkıntıları var. Sektörümüzde sahte implant sebebiyle problem yaşayan çok fazla hasta olduğunu görüyoruz. Sağlık Bakanlığı sahte ürünler hakkında denetimlerini sıkılaştırdı. Bir dönem piyasada ciddi şekilde sahte ürün vardı. Bakanlık belli tedbirler aldı. Ürün faturaları kontrol edilir hâle geldi. Bu da bu sahteciliklerin önüne geçti. Nihayetinde vücudunuza entegre edilen bir ürün. Ucuza kaçmak doğru değil.