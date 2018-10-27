Akılllı havalimanı

Açılış için geri sayımı başlayan ve Türkiye’yi ulaşım ağında dünyanın en önemli merkezlerden biri haline getirecek olan İstanbul Yeni Havalimanı, yenilikçi ve akıllı teknolojilere uygun altyapısıyla ön plana çıkacak. Bilet alımından bagaj işlemine, pasaport kontrolünden uçuş takibine kadar sayısız işlem akıllı havalimanında hızlı şekilde yapılacak.

MOBİL İLETİŞİM

Turkcell’in İstanbul Yeni Havalimanı için kurduğu dijital şebekede Huawei’in LampSite Sharing çözümü kullanıldı. Yüksek insan ve iletişim yoğunluğu olan başka havalimanlarında da başarıyla kullanılan sistem sayesinde Yeni Havalimanı’nın ziyaretçileri dünyanın en iyi ve hızlı kapsamasından faydalanma fırsatı bulacak. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Bir yandan burayı kullanacak olan milyonlarca yolcuya eşsiz bir iletişim deneyimi sağlarken bir yandan da kullandığımız üstün teknoloji sayesinde, bilet kontuarları, geliş ve gidiş salonları, tax-free mağazaları gibi yoğun insan trafiği yerlerde de çok yüksek hızda ve geniş kapasitede mobil iletişim hizmeti sunacağız” dedi. Huawei Small Cell Ürün Yöneticisi Peng Honghua ise, “Burada kullanılan LampSite Sharing teknolojisi bina içi kullanımlar için tüm gereksinimleri karşılayacak bir çözüm sunuyor. Turkcell ile Yeni Havalimanında bu alanda dünyanın en gelişmiş çözümlerinden birini planlandığı tarihte ortaklaşa olarak hayata başarıyla geçirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

7/24 HİZMET İMKANI

Öte yandan Netaş, İstanbul Yeni Havalimanı’nda iki ana projeyi hayata geçirdi. İlk projede, havalimanının tüm kablolu ve kablosuz alan ağlarını kuran şirket, bu ağ üzerindeki 5 bine yakın erişim noktasıyla yeni bir Türkiye rekoruna imza attığı kaydedildi. Şirket, kurduğu geniş kablosuz erişim ağı sayesinde yolculara otoparka girdikleri andan, uçakları kalkana kadar kesintisiz, yüksek hızlı ve güvenli internet hizmeti sağlayacak. Güvenlik, gümrük noktaları, duty-free mağazaları da dâhil olmak üzere havaalanı içerisindeki tüm işletmeler de söz konusu iletişim altyapısı üzerinden hizmet verecek. Otopark hizmetlerinden bilet satış hizmetlerine tüm bu işletmelerden alınan hizmetlerin çevrimiçi altyapısını Netaş sunmuş olacak. İkinci projeyle ise Netaş, havalimanının veri merkezi bulut otomasyon sistemini kurdu. Uçağın hangi kapıdan kalkacağı, değişiklik olup olmadığı, uçağın nereye yanaşacağını belirleyen alan yönetim sistemi, santral sistemi, yolcuların en etkin şekilde hizmet almasını sağlayacak yolcu yönetim sistemi, otopark yönetimi, özel kampanya ve ayrıcalıklar sunan sadakat sistemi söz konusu yapı üzerinde işleyecek. 7/24 izleme hizmeti sunacak şirket, beş yıl süreyle bakım da yapacak.