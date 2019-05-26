Akıncı İHA gün sayıyor

Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV) tarafından bu sene 7. düzenlenen ‘GİV Girişimcilik Ödülleri’ İstanbul’daki Bahariye Mevlevihanesi’nde sahiplerini buldu. Törende konuşan Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı İHA’ların gün saydığını söyledi. Bayraktar, Türkiye’nin artık İHA ihracatında önemli bir konuma geldiğini belirterek, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünün envanterinde Bayraktar TB2’lerden 80 adet var ve şu anda da 12 adet yurt dışında görev yapıyor” dedi.

DÜNYAYA SATIYORUZ

Bayraktar “Türkiye sadece kendinden geri ülkelere değil, bu alanda artık kendinden çok daha gelişmiş ülkelere İHA ihracatı yapar hale geldi. Bu tekstil ürünü veya tarım ürünü değil, Türkiye’nin yaptığı yüksek teknolojili bir iş. Kendi askerinin kullandığı, kendi mühendisinin geliştirdiği ve kendi markası olan bir iş. Diğer taraftan Akıncı gün sayıyor. Biz yaklaşık 2-2.5 senedir buna çalışıyoruz. Türkiye artık bu akıllı mühimmatları da tümüyle yapar hale geldi. Akıncı da bir kaç aya ilk uçuşunu gerçekleştirecek” diye konuştu.

HERON’LARA VEDA

Akıncı İnsansız Hava Aracı’nı (İHA) dünyada sadece 3 ülkenin yapabildiğini ve bunun 5.5 tonluk bir uçak olduğunu aktaran Bayraktar, “Bu noktaya kadar gelebildik. Bütün bunlar neyin sonucunda oluyor? Daha önceden 2008’ler 2009’larda tümüyle dışarıdan aldığımız insansız hava aracının ismi ‘Heron’du. İsmi Heron’du, kimse İHA demiyordu. Heron İsrail’in insansız hava aracının ismi. Allah’a şükür bugün bu değişti. Peki biz nasıl yola çıktık? ‘Ne yaparsak yapalım muhakkak milli olacak’ dedik. Çünkü milli olmazsa bağımsız olmanız mümkün değil. Bunun yanına bir şey daha koyduk, özgün olsun dedik” şeklinde konuştu.

YERLİLİK YÜZDE 65

Bayraktar, geçmişte İHA’ların İsrail’den alındığını fakat Türkiye’nin bugün bu alanda en gelişmiş teknolojiye sahip dünyanın sayılı ülkesi haline geldiğini dile getirdi. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 15’lerden yüzde 65’lere geldiğini dile getirerek, Türkiye’nin bu alanda iyi bir konuma ulaştığını kaydetti. KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt ile TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in de katıldığı törende toplam 9 ayrı kategoride ödül dağıtıldı. Bu yıl ödül programında verilecek toplam ödül miktarı 100 bin lira olarak belirlendi.