Akkuyu NGS tecrübesi yurt dışına ihraç edilecek! Türkiye için önemli adım

Öksüz, AA muhabirine IC İçtaş'ın faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

IC İçtaş'ın 2018'den bu yana Akkuyu NGS'nin ana yüklenicisi olarak faaliyet gösterdiğini dile getiren Öksüz, "Dünyada ana yüklenici olarak bizim çapımızda bir tecrübe yok. Bu inşaatın bitimiyle dünyanın en büyük tecrübesi bizde olacak diyebilirim. 4 ünite birden yapılıyor ve 20 milyar doları aşkın bir yatırım bedeli var. Bu know-how da bizde birikecek. Bu hizmeti Türk müteahhitlik sektörü olarak yurt dışına ihraç etmeyi, başka projelerle geliştirmeyi düşünüyoruz. Bizim amacımız buradaki edinimleri Türkiye'ye ihracat yoluyla geri kazandırmak." ifadelerini kullandı.

Öksüz, nükleer enerji sektörüne devlet firmaları haricinde özel sektörden katılımın çok düşük olduğunu vurgulayarak, Akkuyu NGS tecrübesinin şirketin dünya çapında bilinirliğini önemli ölçüde artıracağını söyledi.

- "23 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANIYOR"



Öksüz, Akkuyu NGS'nin inşası kapsamında Mersin'de yaklaşık 23 bin kişiye istihdam sağladıklarına ve bu sayının 26 bine ulaşabildiğine dikkati çekerek, "Bölgenin işte en büyük yerleşkesinin 15 bin nüfuslu bir yer olduğunu ve Büyükeceli'nin 2 bin nüfuslu bir yer olduğunu düşünürseniz orada muazzam bir istihdam yaratılmış oluyor. Aslında bu Türk müteahhitlik sektöründe de çok önemli bir rakam." diye konuştu.

Bu çerçevede geçen yıl istihdamı en çok arttıran firma ödülü aldıklarını anımsatan Öksüz, Türkiye'de istihdama katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Akkuyu NGS'de edindikleri tecrübe kazanımının Türkiye'de yapılacak nükleer santrallerde süre kazanımı, maliyetin azalması olarak yansıyacağını aktaran Öksüz, yeni projelerde de yer almak istediklerini söyledi.

Dünya genelinde 55 nükleer santralin inşasının devam ettiğini aktaran Öksüz, "Bu da toplam 135 milyar dolarlık bir pazar. Bu pazarda da bilgimizle, tecrübemizle yer almayı planlıyoruz." dedi.