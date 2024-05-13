İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2024 Pazartesi / 6 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2138
  • EURO
    34,7679
  • ALTIN
    2427.09
  • BIST100
    10217.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Akkuyu NGS'de bir aşama daha tamamlandı! Butckikh: Elde edilen sonuçlardan gurur duyuyoruz
Ekonomi

Akkuyu NGS'de bir aşama daha tamamlandı! Butckikh: Elde edilen sonuçlardan gurur duyuyoruz

Rosatom tarafından Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2'nci güç ünitesinde türbin binası çatısının montajı tamamlandı. NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, 'Elde edilen sonuçlardan gurur duyuyoruz ve her çalışanımıza gösterdikleri özen ve profesyonellik için teşekkür ediyoruz' dedi.

DHA13 Mayıs 2024 Pazartesi 11:48 - Güncelleme:
Akkuyu NGS'de bir aşama daha tamamlandı! Butckikh: Elde edilen sonuçlardan gurur duyuyoruz
ABONE OL

Akkuyu NGS'nin 2'nci güç ünitesinde türbin binası çatısının montajı tamamlandı. Toplam ağırlığı 1142 ton olan ve 9 genişletilmiş kirişten oluşan türbin binasının çatısının kurulumu yaklaşık 4 ay sürdü. Her biri 95 ila 175 ton ağırlığında ve 61 metre uzunluğunda olan kirişler, özel olarak hazırlanmış iki kızak üzerinde eş zamanlı olarak birleştirilerek monte edildi. Kurulum için Liebherr LR 13000 paletli vinç kullanılırken, türbin binasındaki her bir kiriş on milimetre monte edildi.

"ELDE EDİLEN SONUÇLARDAN GURUR DUYUYORUZ"

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, "Bir türbin binasındaki çatı kirişlerinin kurulması, detaylara yüksek düzeyde dikkat ve kusursuz uygulama gerektiren karmaşık bir iştir. Sıkı programa ve zorlu hava koşullarına rağmen inşaat ekibi görevi başarıyla tamamladı. Elde edilen sonuçlardan gurur duyuyoruz ve her çalışanımıza gösterdikleri özen ve profesyonellik için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki aşamada turbo jeneratör ünitesinin ana tertibatlarını ve bileşenlerini monte etmeye başlayacağız" dedi.

Akkuyu NGS inşaat sahasındaki tüm çalışmalar, bağımsız denetim kuruluşları ve Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından denetleniyor.

  • Akkuyu NGS
  • türbin binası
  • montaj

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.