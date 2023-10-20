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Ekonomi

Akkuyu NGS'de bir aşama daha tamamlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin reaktör binasında, iç koruma kabının dördüncü katmanının montajı tamamlandı.

AA20 Ekim 2023 Cuma 12:17 - Güncelleme:
Akkuyu NGS'de bir aşama daha tamamlandı
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Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, iç koruma kabı, nükleer güç santralinin güvenlik sisteminin en önemli unsurlarından biri olma özelliği taşıyor.

İç koruma kabı modülleri, reaktör bölmesinin sızdırmazlığını sağlıyor ve boru hatları ile NGS'nin işletme aşamasında reaktör bakım işlemlerinde kullanılan kutup vincini destekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, "Akkuyu NGS'nin dört güç ünitesinin inşaatı, planlanan takvime göre etkin bir şekilde ilerlemektedir. Üçüncü ünitede silindirik olanların sonuncusu olan iç koruma kabının dördüncü katmanının kurulumunu tamamladık. Sonraki aşamada, üçüncü ve dördüncü katmanların kaynaklanması, nakliye ve personel hava kilidi unsurları da dahil olmak üzere gömülü parçaların güçlendirilmesi ve montaj işlemlerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ardından reaktör binasının kubbesi de dahil olmak üzere üç iç koruma kabı modülünden oluşan reaktör bölmesinin kubbe kısmının tasarım konumuna yerleştirilmesine geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

  • Akkuyu NGS
  • Reaktör Binası
  • İç Koruma Kabı

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