IHA 14 Aralık 2020 Pazartesi 10:31 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 10:31

Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS’de bir aşama daha tamamlandı. Akkuyu NGS’nin 2’nci ünitesinde yer alan kor tutucunun montajı yapıldı. Kor tutucu, olası bir kaza durumunda zincirleme reaksiyonu anında durdurarak, erimiş yakıtı kararlı bir şekilde tutabilmeyi sağlayan özel bir malzeme ile kısmen doldurulacak şekilde tasarlandı.

“KOR TUTUCU, RUS NÜKLEER UZMANLARININ GELİŞTİRDİĞİ BENZERSİZ BİR İCAT”

Kritik öneme sahip ekipmanın montajının tamamlanmasının ardından Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butskikh açıklama yaptı. Butskikh, "Nükleer güç ünitesinin pasif güvenlik sisteminin önemli bir unsuru olan kor tutucu, Rus nükleer uzmanlarının geliştirdiği benzersiz bir icattır. Kor tutucu ilk olarak tasarımda öngörülen konumuna yerleştirildi, ardından da montaj operasyonu kapsamında, gövdenin reaktör şaftı dibinde aldığı konumunun ölçümleri dikkatle izlenerek montaj işlemi tamamlandı. Kurulum, Akkuyu NGS inşaat programında belirtilen zaman dilimi içinde yapıldı. Sonraki aşamada ise dolgu maddesi gövdeye yerleştirilecek. Kor tutucu gövdesinin etrafına betondan reaktör şaftı inşa edilecek ve bu beton dökümü tamamlandıktan sonra kiriş konsolunun montajına geçilecek” dedi.

Kiriş konsolu, varsayımsal bir çekirdek erimesi durumunda kor tutucu ve haberleşmenin tahribata karşı korunmasına yardımcı oluyor. Bu ekipman, aynı zamanda su temini, buhar tahliyesi ve ölçüm işlemleri için kullanılan cihazların haberleşme hatlarının doğrudan geçişini de sağlıyor. Konsol kiriş tasarımında bunlara ek olarak, kor tutucunun muayene edilmesini sağlayan özel koridorlar da bulunuyor.

KAZALARDAN KORUYACAK

Kor tutucunun görevi, Akkuyu Nükleer Santralini ağır kazalardan korumak olacak. Daha önce, benzer bir kor tutucu Akkuyu NGS’nin birinci ünitesine de kurulmuştu. Bu ekipman, tüm 3+ nesil VVER-1200 reaktörle donatılmış Rus tasarımı modern nükleer santrallerde kullanılıyor. Artırılmış deprem, darbe ve hidrodinamik dayanıklılığa sahip olan bu ekipman, su baskınlarına karşı da azami ölçüde güvenlik sağlıyor. Kor tutucunun sahip olduğu teknoloji, kurulumunun kolaylıkla yapılmasına da imkan veriyor.

İkinci ünite reaktör binasının inşasındaki bir sonraki önemli aşama, iç korunak binası birinci dizisinin tasarımda öngörülen konumuna kurulması olacak.

Akkuyu NGS 3’üncü ve 4’üncü ünitelerinin kor tutucu ekipmanlarının imalatı için Rusya’nın Syzran (Sızran) şehrinde bulunan Tyazhmash A.Ş. imalat tesisine siparişler verildi.