Akkuyu'da yeni gelişme! Kurulumu tamamlandı

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Akkuyu NGS'de çalışacak dev vincin kurulumu tamamlandı

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasında büyük boyutlu ekipmanların kurulumu için kullanılacak özel vincin montajı tamamlandı.

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Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 3 bin ton yük kapasiteli "Liebherr LR13000" adlı paletli mobil vinç, hareket edeceği özel levhalar üzerine kuruldu.

Montaj işlemleri gerekli testlerin ardından uzman personel eliyle yapılan dev vinç, Liebherr şirketinin Almanya'daki imalat tesisinde eğitim görmüş makine mühendisleri ve operatörler tarafından çalıştıracak.

Söz konusu vinçle, Akkuyu NGS'nin 1 nolu ünitesinin kor tutucu ekipmanının montajının yanı sıra, reaktör kabı, buhar jeneratörleri, basınç kompansatörü ve reaktör kubbesi gibi büyük boyutlu ekipmanların kurulumu gerçekleştirilecek.

Tek parça halinde ağır yüklerin kaldırılması ve taşınması gereken tesislerinin yapımında yaygın olarak kullanılan 149 metrelik kaldırma yüksekliğine sahip vinçle, Akkuyu NGS'nin inşaat aşamasında olan iki güç ünitesinin de kurulum işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'ye ilişkin anlaşma, Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Akkuyu'da yapılacak santral, 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak.

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