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Ekonomi

Akkuyu NGS'de ikinci ünitenin inşaatına 3 ay içinde başlanması bekleniyor

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ikinci ünitesi için inşaata 2020'nin ilk çeyreğinde başlayabileceklerini bildirdi.

AA30.12.2019  12:51 - Güncelleme: 30.12.2019  12:51

Lihaçev, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'nin inşaat sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Projenin inşaatı için sahadaki çalışmaların olağan seyrinde devam ettiğini söyleyen Lihaçev, "Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesi için çalışmalar başladı. İnşaata 2020'nin ilk çeyreğinde başlayabilir, temel atma törenini martta gerçekleştirebiliriz." dedi.

Lihaçev, inşaat çalışmalarının Türk şirketi İçtaş ile yürütüldüğüne işaret ederek "Rosatom'un parçası olan Konzern Titan-2 ile IC İçtaş arasında bir ittifak kurulmuştu. Bu ittifak, projenin başarılı şekilde uygulanması konusunda bize umut veriyor." ifadelerini kullandı.

Akkuyu NGS'nin kurulumuna ilişkin hükümetler arası anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olan ve 4 reaktörden oluşacak Akkuyu NGS'nin 2023'te devreye alınması hedefleniyor.

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