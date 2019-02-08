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Akkuyu NGS'nin ilk reaktör basınç tankı tabanı üretildi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk reaktör basınç tankı tabanının üretildiği bildirildi.

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Akkuyu NGS'yi inşa eden Rosatom tarafından yapılan açıklamada, söz konusu işlemin iki aşamada gerçekleştirildiği ve tabanın 12 bin tonluk bir baskı gücüyle preslendiği belirtildi.

Basınç tankı tabanının Rosatom’un makine yapımı bölümü Atomenergomash’ın bünyesindeki AEM Teknoloji AŞ’nin Rusya’nın Volgodonsk şehrindeki şubesi Atommash şirketi tarafından üretildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üretim için ilk önce boru şeklinde bir dövme çelik kesilerek, fırında ısıtıldı. Ardından bir metal levha elde etmek için preslenerek açıldı. Bir sonraki aşamada ise taban şekillendirildi ve 64 ton ağırlığında, 5 bin 850 milimetre çapında ve 300 milimetre kalınlığında olan ham ocakta, maksimum bin 40 derecelik sıcaklıkta iki aşamalı ısıtma uygulandı. Isıtma ve soğutma 600-900 derece sıcaklık aralığında değişiyor ve bu işlemler 6 gün sürüyor. Yüzey soğuduktan sonra, alt bölüm gerekli inceleme işlemlerinden geçiyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atommash Direktörü Rovshan Abbasov da bir reaktör basınçlı kap üretim döngüsünün iki yıldan fazla sürdüğünü belirterek, "Müşterilerimizle aktif bir iş birliği içindeyiz. Yabancı müşteri için ekipman üretirken, NGS ekipmanlarına yönelik sadece Rus norm ve kurallarına değil, aynı zamanda ürünlerimizi tedarik ettiğimiz ülkenin ulusal standartlarına da uymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Tesisin geçen yıl ekimde "Hint Nükleer Santrali" için buhar jeneratörü seti üreterek gerekli deneyimi kazandığını kaydeden Abbasov, şu an için işletmenin ihracata yönelik siparişlere ağırlık verdiğini ifade etti.

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